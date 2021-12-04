Bakan Kurum'dan seçim açıklaması: Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni bir 20 yıl için Cumhurbaşkanı yapacağız

04 Aralık 2021 Cumartesi, 17:47

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir dizi ziyaret kapsamında geldiği Konya’da Seydişehir Seydi Şifa Termal Tesileri’nin açılışına katıldı.

Burada konuşan Bakan Murat Kurum, "AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde; ülkenin dört bir yanında, 81 şehri kalkındıracak çevre dostu projeleri bir bir hayata geçirdiklerini" belirterek “Hem medeniyetimizin izlerini taşıyan hem de dünyada ‘Ben de varım' diyebilen şehirler kuruyoruz. Bu anlayışla bugüne kadar sosyal konuttan kentsel dönüşüme, millet bahçelerinden tarihi kent meydanlarının yeniden gün yüzüne çıkartılmasına, eski sanayi sitelerinin daha modern alanlara taşınmasından çevre yatırımlarımıza kadar bütün Türkiye’de milyarlarca liralık dev projeleri hayata geçirdik” ifadelerini kullandı.

"BİZİ BAŞKOMUTANIMIZ ERDOĞAN'IN YANINDA BULURLAR"

"Bakın daha bir ay önce Konya Ardıçlı’da bin 57, bir hafta önce de İzmir’de tamamladığımız 596 konutumuzu ve 145 iş yerimizi vatandaşlarımıza teslim ettik" diyen Kurum, "İşte bunun için diyoruz ki bizi kimse; onlar gibi; ‘Türkiye solarsa sulayın, büyürse budayın’ diyenlerin yanında bulamaz. Bizi arayanlar ‘Başaramayacaksınız, bu millete diz çöktüremeyeceksiniz’ diye haykıran; liderimiz, cumhurbaşkanımız, başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında bulurlar” şeklinde konuştu.

"YENİ BİR 20 YIL İÇİN CUMHURBAŞKANI YAPACAĞIZ"

Kurum, sözlerine şöyle devam etti:

"Konya'mız davaya sadakatin, vefanın beldesidir. Konya, liderine her zaman vefa göstermiştir, göstermeye de devam edecektir. Hamdolsun Seydişehirli kardeşlerimiz de 14 Ağustos 2001'de çıktığımız bu kutlu davamızda her zaman bizlerin yanında oldu. 2023'e yaklaştığımız bu dönemde Cumhur İttifakı olarak gayretle çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Mahalle mahalle, sokak sokak gezecek, çalmadık hiçbir kapı bırakmayacağız. 20 yılda bu ülkeyi baştan aşağı değiştiren, geleceğe taşıyan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı 2023'te yeniden, yeni bir 20 yıl için Cumhurbaşkanı yapacağız."