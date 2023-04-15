Bakan Kurum'dan CHP'ye: Belediyelerinize 'bedava konut' talimatı verin, yapamazlar

Yayınlanma: 15.04.2023 - 16:45

Güncelleme: 15.04.2023 - 17:26

İstanbul'dan AKP milletvekili adayı olarak gösterilen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, partisinin Pendik'te 2. Bölge Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışında konuşma yaptı.

Depremden tam 67-68 gün sonra 100 bin konutun temelini attıklarını söyleyen Bakan Kurum, "Bize diyorlar ki, 'Siz 14 seçimdir nasıl kazanıyorsunuz?' Çok kolay. Milletinle bir olursan, milletinle aynı yolda yürürsen, el ele, gönül gönüle gidersen, tevazu içerisinde hareket edersen, afet olduğunda, tatil belgelerinde değil, milletinin dizinin dibinde olursan, seçimlerde gelip meydanlarda söz verip, '5 yılda 100 bin konut dönüştüreceğim' deyip, 1500 günde, 1500 konut dönüştüremezsen işte o seçimi alamazsın" dedi.

BELEDİYELERİ BEDAVA KONUT DAĞITMAYA ÇAĞIRDI

Daha sonra söze muhalefeti hedef alarak devam eden Kurum, şu ifadeleri kullandı:

"Bir tarafta 695 bin konutun dönüşümünü yapan bir lider var. Diğer tarafta maalesef hep bahanelerin arkasına sığınan ve hep iftiralar, polemikler içerisinde yer alan bir Millet İttifakı var, Kılıçdaroğlu var. Bir tarafta milleti için 21 yılda 1 milyon 200 bin yuva yapan, yuva kuran ve 3,3 milyon konutun dönüşümünü yapan bir dünya markası var. Dünya lideri var. Recep Tayyip Erdoğan var. Diğer tarafta milletimize bugün bol keseden atan, nasıl olsa sırtında küfesi yok, Kılıçdaroğlu var hiçbir sözünü tutmamış. Bedava konut dağıtacakmış. Niye dağıtmıyorsun? Elinden tutan mı var?"

İzmir depremini hatırlatıp CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yüklenen Kurum, "Kendisi İzmir Milletvekili. Biz gittik güzel İzmirimizde, konutlarımızı söz verdiğimiz gibi vatandaşlarımıza teslim ettik. Sokak sokak, mahalle mahalle İzmir'in dönüşümünü yaptık. Belediye kendilerinde değil miydi? Yapsalardı. İşte Ankara. İşte İstanbul. Bu kadar belediyeniz var. Deseydiniz ki, 'Arkadaş 11 ilde, 14 milyon vatandaşımızı ilgilendiren bir afet yaşadık. Asrın afetini yaşadık. Belediyelerinize talimat verin. Gidin deyin ki 'Bedava konut yapın, dağıtın.' Yapamazlar."