Bakan Mustafa Varank: Cumhurbaşkanımızın başarısının ardında yatan bütün sır tek bir kelimede gizlidir
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Cumhurbaşkanımızın başarısının ardında yatan bütün sır tek bir kelimede gizlidir. Cumhurbaşkanımız bu ülke için dertlidir. Ülkemizin dünya arenasındaki itibarı için dertlidir” dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Amasya'nın Merzifon ilçesinde inşaatı tamamlanan fabrika binaları ve OSB hizmet binasının açılışına katıldı. Varank, düzenlenen törenin ardından OSB’de çalışan 6 bin 488 kişinin her biri için fidan dikimi yapılacak etkinliğe katıldı.
Programlara AKP Amasya milletvekilleri Hasan Çilez ve Levent Karahocagil, Amasya Valisi Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Mehmet Sarı, kent protokolü, sanayici ve iş insanları da katıldı.
Varank, burada yaptığı konuşmada “Orta Karadeniz Kalkınma Ajansımız ile Amasya’da son 13 yılda sanayiden turizme, kırsal altyapıdan yenilenebilir enerjiye kadar çeşitli alanlarda 292 adet projeye 52,5 milyon lira destek sağladık. Yine bugün açılışını yaptığımız kadınlara ve çocuklara yönelik SOGEP Projesi için Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ile proje ortaklarına hibe desteği verdik. İnşallah bu projeyle birlikte kurulan ahşap atölyesi, spor atölyesi, müzik atölyesi, tasarım atölyesi, anne ve çocuk beceri atölyeleri ve eğitim salonları ile çocukların ve ebeveynlerin gelişimleri desteklenecek" dedi.
Konuşmasında daha sonra AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı öven Varank, "Bakınız Cumhurbaşkanımızın başarısının ardında yatan bütün sır tek bir kelimede gizlidir. Cumhurbaşkanımız bu ülke için dertlidir. Ülkemizin dünya arenasındaki itibarı için dertlidir. Ülkemizi ekonomisi en güçlü ilk on ülke arasına sokma konusunda dertlidir. Vatandaşlarımızı daha fazla refaha kavuşturma konusunda dertlidir. İşte bu yüzden bizlerin, bu ülkeye gerçekten gönül vermiş olanların Sayın Cumhurbaşkanımızın yanında yer alması gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Bakan Varank, açılış programının ardından fidan dikme törenine katılıp, fabrikaları ziyaret etti.
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