Bakan Nebati Boğaz kenarında: 'Vatandaşlarımızın önerilerini ve sorunlarını dikkatlice dinledim'
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul'da Boğaz kenarında vatandaşların önerilerini ve sorunlarını dikkatlice dinlediğini belirtip "Gerekli her adımın atılacağından kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul'da Üsküdar sahilindeki bir parkta vatandaşlarla bir araya geldi.
Twitter hesabından ziyaretin fotoğraflarını paylaşan Nebati, şu ifadeleri kullandı:
"Yoğun bir mesaide bulduğum her fırsatta vatandaşlarımız ile bir araya gelmeyi, seslerine kulak vermeyi önemsiyorum. Bugün de İstanbul'da vatandaşlarımızın önerilerini ve sorunlarını dikkatlice dinledim. Gerekli her adımın atılacağından kimsenin şüphesi olmasın" dedi.
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