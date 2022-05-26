Bakan Nebati'den davalık olduğu akrabasına 'soyadını değiştir' teklifi

26 Mayıs 2022 Perşembe, 10:07

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile baba tarafından kuzeninin oğlu olan akrabası Kenan Nebati arasında yıllardır süren husumet birçok kez yargıya intikal etti. "Bakan Nebati'nin nüfuzunu kullanmak" ve "hakaret" nedeniyle suçlanıp cezalar alan Kenan Nebati’nin Meclis'e girişine geçmişte yasak getirildi.

Gazete Duvar'dan Serkan Alan'ın haberine göre, Bakan Nebati’nin yaşananların ardından avukatı aracılığıyla soyadını değiştirmesi teklifinde bulunduğunu söyleyen Kenan Nebati, "Versinler benim zararımı ben soyadımı değiştiririm. Ama ben soyadımdan memnunum. Eğer rahatsız oluyorsa Bakan kendi soyadını değiştirsin" dedi.

NEBATİLER ARASINDA HUSUMET 2013 YILINDA BAŞLADI

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile akrabası Kenan Nebati arasındaki husumet yaklaşık 15 yıl önceye uzanıyor. Dönemin AKP İstanbul Milletvekili olan Nureddin Nebati, 2013 yılında Kenan Nebati’nin Meclis’e girişine dilekçe vererek yasak koydurttu. Kenan Nebati ise TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvurarak Meclis’e giriş yasağının kaldırılmasını talep etti. Nureddin Nebati ise bu dönemde akrabasının Meclis’e girişinin engellenmesi adımını "Nüfusumu kullanmaya çalışıyor" ifadeleriyle açıkladı.

Bakan Nebati ile akrabası Kenan Nebati arasındaki husumet bu tarihten sonra yargıya da intikal etti. Kenan Nebati hakkında "dolandırıcılık" suçlamasıyla açılan iki davada Bakan Nebati de müşteki (şikâyetçi) sıfatıyla yer aldı. Nureddin Nebati’nin ismini kullandığı ve dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla yargılanan Kenan Nebati, iki ayrı davada toplam 7 yıl cezaya çarptırıldı ve hapse girdi.

BERAT ALBAYRAK’I ARAMAYA ÇALIŞTI

Açık cezaevinden bir haftalık izne çıkan Kenan Nebati 2019 yılında, o dönemde Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı olarak görev yapan Nureddin Nebati ile aralarındaki sorunun çözülmesi için Berat Albayrak'ı aramaya çalıştı. Bakanlığın santral numarasını arayan ve burada yetkililerle konuşan Kenan Nebati, Albayrak’ın "barışı" sağlamasını talep ettiğini söyledi. Ancak bu görüşmenin ardından Kenan Nebati hakkında "hakaret" suçlamasıyla dava açıldı ve 2 ay hapis cezası aldı.

'FETÖ' SUÇLAMASI TAKİPSİZLİKLE SONUÇLANDI

Kenan Nebati 2018 tarihinde İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’na başvurarak Nureddin Nebati hakkında "FETÖ üyesi olduğu" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Kenan Nebati’nin Nureddin Nebati hakkındaki suç duyurusu kovuşturmaya yer olmadığı kararıyla sonuçlandı.

KENAN NEBATİ’YE HAKARETTEN HAPİS CEZASI

Nureddin Nebati’nin Hazine ve Maliye Bakanı olmasının ardından geçmişte Fethullah Gülen ile çekilen fotoğrafı yeniden gündeme geldi. Kenan Nebati’nin sosyal medya hesabından bu fotoğraf "Ekonomi hainlerin elinde Pensilvanya’ya çalışanlara emanet edilmiş" ifadeleriyle paylaşıldı. Bu paylaşımın üzerine Kenan Nebati hakkında "hakaret" suçlamasıyla dava açıldı.

Bakırköy 2’nci Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Kenan Nebati, söz konusu içeriği kendisinin paylaşmadığını, ağabeyinin kendine ait sosyal medya hesabından bu paylaşımı yaptığını söyledi. Savcılık, suçlanan Kenan Nebati’nin söz konusu paylaşımı yaptığına yönelik kesin delilin olmadığını belirterek beraatini talep etti. Savcılığın bu talebine karşılık mahkeme heyeti Mart 2022’de, kamu görevlisine hakaret ettiği gerekçesiyle Kenan Nebati’ye 11 ay 20 gün hapis cezası verdi. Kenan Nebati kararı istinafa taşıdı.

'YAŞADIKLARIMI AK PARTİLİLERE ANLATTIM'

Bakan Nureddin Nebati ile akrabası arasında yaşananlar Cumhurbaşkanlığı'na da taşındı. Bakan Nebati’nin "FETÖ ile irtibatlı olduğunu" öne süren Kenan Nebati CİMER üzerinden şikâyet başvurusu yaptı.

Akrabası Nureddin Nebati ile yaşadığı sorunların ardından konuyu aile bireylerine de açtığını, Bakan Nebati’nin kardeşlerinden yardım istediğini söyleyen Kenan Nebati, "Ağabeylerini, kardeşlerini aradım. ‘Araya girin benden ne istiyor? Ben hırsızsam hırsızım. Milletin parasını yemişsem yemişim o benden ne istiyor? Çok utanıyorsa sahip çıksın' dedim. İnsanları araya koyduğum halde 'kulak asmayın' diyor. Basında bir şey olduğu zaman ablamı arıyor ve 'beni rezil etti' diyor. O zaman beni ara ve 'derdin nedir' diye sor" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınlayan Kenan Nebati, bu süreçte çok sayıda AKP'li ile “Arayı bulması için" görüştüğünü ifade ederek, "Ben bakanlarla, vekillerle iletişim kuruyorum. Ben bir yere gittiğimde arkamdan Bakan Nebati beni sürekli rencide ediyor, ‘Kenan’a kulak asmayın’ diyor. Bu yaşadıklarımı AK Partililere anlattım. Faruk Çelik Çalışma Bakanı’yken ona kadar gittim. ‘Sayın bakanım bu Nureddin Nebati ile böyle böyle oldu’ dedim. Faruk Bey, ‘Eee akrabasınız’ dedi. Ben de ‘Ne akrabası bu benimle neden uğraşıyor’ dedim. Barıştıramadı" diye konuştu.

Kenan Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile fotoğrafını sosyal medya hesabından yayınladı.

'ÇOK RAHATSIZ OLUYORSA NUREDDİN NEBATİ SOYADINI DEĞİŞTİRSİN'

Uzun yıllardır akrabası Nureddin Nebati ile yüz yüze görüşmediklerini anlatan Kenan Nebati, Bakan Nebati’nin kendisinden avukatı aracılığıyla "soyadını değiştirmesini teklif" ettiğini söyledi. "Versinler benim zararımı ben soyadımı değiştiririm. Ama ben soyadımdan memnunum. Eğer rahatsız oluyorsa Bakan kendi soyadını değiştirsin" diyen Kenan Nebati sözlerini şöyle sürdürdü:

"Beni bugüne kadar cezaevine attırdılar. ‘Adli para cezalarımı, zararımı verin ben soyadımı değiştireyim’ dedim. Nureddin Nebati karşıma çıkmıyor. Bir şey olduğu zaman ablamı arıyor. ‘Adımı kullanarak para aldı’ diyor. Nurettin Nebati Somali’ye Afrika’ya yardım edeceğine gelsin bana sahip çıksın. Çok rahatsız oluyorsa Nureddin Nebati soyadını değiştirsin."

BAKAN NEBATİ HAKKINDA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAK

Nureddin Nebati ile uzlaşmak istediğini fakat buna dönük adım göremediğini belirten Kenan Nebati, Bakan Nebati hakkında "görevi kötüye kullanma", "hürriyeti kısıtlama" suçlamalarıyla suç duyurusunda bulunacağını söyledi.