Bakan Nebati: 'Nöroiktisat ile ilgili dalga geçmişler, cevap vereceğim'

05 Ekim 2022 Çarşamba, 12:54

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, AKP Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin "nöroekonomi" ile ilgili açıklamasına ilişkin tartışmaları hatırlatmaları üzerine, “Nöroiktisat ile ilgili dalga geçmişler. Yarın, cuma günü cevap vereceğim” dedi.

Nebati, “Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım, günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır” demiş, sözleri tartışma konusu olmuştu.