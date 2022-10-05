Uykusuz dergisinden Bakan Nureddin Nebati'ye 'epistemolojik' gönderme

05 Ekim 2022 Çarşamba, 02:20

Haftalık mizah ve karikatür dergisi Uykusuz, bu haftaki kapağında Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin "Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım...' ifadelerine yer verdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, “Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım, günümüzde giderek ön plana çıkan davranışsal ekonomi ve nöro ekonomi ile daha fazla önem kazanmaktadır” demiş, sözleri tartışma konusu olmuştu.

Uykusuz dergisi, söz konusu ifadeleri kapağına taşıdı.

Derginin kapağında dükkan kasasında bir vatandaşın, “Neo klasik ekonomi düşüncesinden epistemolojik bir kopuşu temsil eden heterodoks yaklaşım" dediği ve kasadaki kişinin Türkiye'de veresiye alışverişte oldukça yaygın olan "Tamam önümüzdeki ay hepsini bir ödersin" dediği görülüyor.

İşte derginin bu haftaki kapağı: