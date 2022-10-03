Ahmet Nur Çebi derbiyi Nebati ile takip etti, Ali Koç arkadan izledi
Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında oynanan ve 0-0 beraberlikle sonuçlanan Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini siyah-beyazlı takımın başkanı Ahmet Nur Çebi ile Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati birlikte izledi.
Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk derbisinde Beşiktaş ile Fenerbahçe 0-0 berabere kalarak sahadan 1'er puanla ayrıldı. Derbinin en çok konuşulacak görüntülerinden biri ise protokol tribününde yaşandı.
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi derbiyi yan yana takip ederken, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un ise arka sırada yer aldığı görüldü.
Protokol tribününde derbiyi izleyenler arasında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da vardı. Yavaş, Beşiktaş taraftarı olmasıyla biliniyor.
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