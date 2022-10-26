Bakan Özer, imam hatip açılışında konuştu: Bu okullar ülkenin evlatları dininden haberdar olsun diye kurgulandı

26 Ekim 2022 Çarşamba, 13:17

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Zeytinburnu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Fen ve Sosyal Bilimler Proje Okulu'nun resmi açılış programına katıldı. Programda Bakan Özer'in yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı, AKP'li Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy da yer aldı.

Açılış konuşmasını yapan Bakan Özer, "Yapılan okullar sadece bir okul olsun diye değil, öğrencilerimize, öğretmenlerimize farklı bir ruh veren okullar inşa ediliyor. Bu atılımlar çok daha farklı bir faza erişti. İnşallah bu örnekler Türkiye'nin her noktasında yaygınlaşacak, öğretmenlerimiz ve öğrencilerimiz girdiği zaman 'bu devlet okulu mu özel okul mu' ayrı mı ortadan kalkacak. Devlet okullarının özel okullardan çok daha iyi bir noktaya taşındığını görecekler" iddiasında bulundu.

"AMAÇ DİNİNİ BİLENLERİN VALİ, İŞ ADAMI OLMASINI ENGELLEMEK"

Konuşmasının devamında imam hatip okullarının varlık nedenlerini açıklamaya çalışan Bakan Özer, "Eğitim sistemimizde en fazla çeken de imam hatip okullarımız oldu. Bugünlere gelirken ciddi sıkıntılar çeken okulumuz. İmam hatip okulları bu ülkenin evlatları imam olsunlar diye değil, dininden haberdar olsunlar diye kurgulanan bir okul türü. 1951 yılından itibaren yapılan iyi atılımlar, 90-2000'li yıllar arasında tekrar müdahaleye maruz kalıyor. Birincisi zorunlu eğitimin 5 yıldan 8 yıla çıkarılması, tamamen imam hatiplerin, ortaokulların kapatılmasına matuf bir eğitim politikası. Bunu geçenlerde konuştum. Bazıları 'Milli Eğitim Bakanı oturduğu koltuktan haberdar değil' dedi. 5 yıldan eğitim zorunlu 8 yıla çıkıyor, niye itiraz ediyor dediler. İmam hatip ortaokullarının kapatılmasının üzerini örtüyor, 8 yıla çıkarılmasına sanki ben itiraz ediyormuşum gibi algılıyor. Öyleyse 4+4+4'te 12 yıla çıkarken neden itiraz ettiniz? İkinci müdahale 1999'da yürürlüğe giren kat sayı uygulaması. Bu uygulamanın amacı çok basit. Akademik olarak başarılı öğrencileri imam hatip okullarından ve meslek liselerinden uzaklaştırmak. Yani dinini ve değerini bilen insanların imam hatiplerden uzaklaşmasını sağlayarak dinini bilen vali, iş adamı, bürokrat olmasını engellemek. Meslek liseleri de aynı şekilde" ifadelerini kullandı.