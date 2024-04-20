Bakan Özhaseki: Güçlü olmazsanız Doğu'daki geri toplumlara dönersiniz

Yayınlanma: 20.04.2024 - 16:03

Güncelleme: 20.04.2024 - 17:09

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nce düzenlenen Çocuk Kitap Fuarı ve Şenliği'nin açılış töreninde konuştu.

Konuşmasında ülke olarak hem güçlü olmanın hem de eğitimle değişime ayak uydurmanın önemine dikkat çeken Özhaseki, “Çocuklarımız sanal dünyanın başından kalkmıyorlar ama biz şartları zorlayacağız ve eğiteceğiz. Ne kadar eğitirsek geleceğimizi o kadar çok garantiye alırız. Çok şükür eğitimle birlikte Türkiye büyüyor ve genişliyor" dedi.

Daha sonra sözü AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar ve Baykar ailesine getiren Özhaseki, "Babaları mühendis. Bir kardeşi rahmetli babaları için, 'Benim ağabeyim derviş bir adam. Parayla pulla hiç işi yok. Onu dünyada en mutlu eden şey bir formül çözebilmektir. Bilinmeyen bir şeyi bulabilmektir, bir sonuca ulaştırabilmektir. Onun için de çocuklarını okuttu' dedi. Sonra geldiler bir hayal uğruna işe başladılar. Sonrasında bu iş gelişti, İHA’lar SİHA’lar, Bayraktar TB-2’ler ve şimdi savaş uçaklarına doğru dönüyor. Biz zorlu bir coğrafyadayız. Gerçekten etrafımız ateş çemberi gibi. Bu coğrafyada yaşamanın bir tek bedeli var. Eğer o bedeli öderseniz yaşarsınız, yoksa sizin de ellerinizden alırlar Allah korusun. Güçlü olmak zorundasınız. Eğer güçlüyseniz bu coğrafyada yaşarsınız, bağımsızlığınızı ilan edersiniz, üzerinize oyun kurdurmazsınız ve dimdik durursunuz. Ezanınız okunur, bayrağınız dalgalanır" dedi.

Özhaseki sözlerine şöyle devam etti:

"Güçlü değilseniz bunların hiç birini yaptırmazlar size. Eğitim bile yaptırmazlar. Doğudaki geri toplumlara dönersiniz Allah korusun. O yüzden dedik ki biz bir taraftan elbette ki güçlü olacağız. Savunma Sanayimizi de kuracağız ve burada dimdik ayakta kalacağız. Bir taraftan da tahsilimizi yapacağız. Okuyacağız, değişime ayak uyduracağız. Nihayetinde dünya ile yarışacağız. Çalışacağız ve bu toplumu da refah toplumu haline getireceğiz.”