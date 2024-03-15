HÜDA PAR Batman Belediye Başkan adayı Serkan Ramanlı'dan gerici 'espri': 'Hangi renk çarşaf giydiğinize karışmayız'

Yayınlanma: 15.03.2024 - 12:54

Güncelleme: 15.03.2024 - 12:56

HÜDA PAR Batman Belediye Başkan adayı Serkan Ramanlı’nın yaptığı ‘espri’ sosyal medyada gündem oldu.

Batman Belediyesi Bağımsız Belediye Başkan adayı Muazzez Baktaş’ı ziyareti sırasında yaşanan sohbette bir ‘espri’ yaptı.

"ÇARŞAF" ESPRİSİ

Ramanlı haklarının elinden alınmasından korkan kadınları “Hangi renk çarşaf giyerseniz size karışmayız” diyerek espri yapacağını ve bu şekilde onları güldüreceğini söyledi.

Baktaş’la sohbet eden Ramanlı, önce Mesut Barzani ile ilgili bir anısını paylaştı, ardından da 14 Mayıs seçimleri sonrasında yaşanan bir diyaloğu aktardı.

Ramanlı, Kürtçe olarak yaptığı sohbeti Türkçe altyazı ekleyerek sosyal medya hesabından paylaştı.

Ramanlı’nın konuşması şu şekilde:

"3 yıl kadar önce sayın Mesut Barzani’yi ziyarete gitmiştik. Sayın Başkan’ın yardımcısı Fazıl Mirani geldi bize Saddam’dan bahsetti. Saddam’ın dilinden şöyle dedi “Şimdi Hafız Esad tam bir diktatördür. O diyor ki ‘ben ölürsem Beşar var o benim yerime geçecek, liderliğinizi o yapacak.’ Ama ben böyle bir şey söylemiyorum. Ben demokrat bir insanım. Ben ille de şu oğlum olsun demiyorum. Benim iki oğlum var. Hangisini kendinize seçerseniz paşa gönlünüz bilir. Ben demokratım.”

Şimdi bir avukat var, AK Parti Milletvekili Ferhat Nasıroğlu’nun şirketinde çalışır. Konu siyasetten açıldı. Dedi ki “Şirketimizde çalışan bazı avukatlar var. Kadındırlar, bayandırlar, Avrupa ülkelerinde okumuşlar. Mayıs’ın 15’inde işimize gittiğimizde baktık ki yüzleri asık, ağlıyorlar. Onlara ‘neler oluyor hayırdır’ diye sorduk. ‘Vallahi başımıza gelen dağ başındaki kurdun başına gelmemiş.’

Neden dedik, ‘HÜDA-PAR meclise girdi, kazandılar, Erdoğan kazandı, onlar da meclise girdiler, artık çalışmamıza izin vermeyecekler, dışarı çıkmamıza engel olacaklar, başımızı örtmek zorunda kalacağız, bütün haklarımız kökten bitecek, kendi üzerimize ağlıyoruz’ dediler. Ben de onlara dedim ki ‘Siz neyin nesisiniz? Zekeriya Yapıcıoğlu bizim hocamızdı. Batman’da avukattı. Mesleğimizle ilgili bilmediğimiz şeyleri ondan öğreniyorduk. Öyle biri değildir. Makul bir insandır. Siz yanılıyorsunuz. Serkan ile Batman Barosunda beraber avukatlık yapmışız. Nasıl biri olduğunu biliyoruz. Korkacağınız kişiler değildirler. Siz onları yanlış biliyorsunuz.’ Dediler ki ‘Hayır, sen bizi teselli ediyorsun. Onlar senin hemşerilerin olduğu için, bizi teselli etmek için böyle söylüyorsun. Bildiklerinden şaşmadılar’ dedi.

Ben de o avukata dedim ki ‘Madem ki bizden dolayı o kadar ağlamış, o kadar korkmuşlar, onları bir gün bir araya getir. Size misafir olacağım. Onları biraz güldüreceğim.’ ‘Onları nasıl güldüreceksin?’ Ona dedim ki; bir espri yapacağım da inşallah yanlış anlamazlar. ‘Nasıl bir espri?’ Aynen Fazıl Mirani’nin dediği gibi onlara diyeceğim, ‘biz demokrat insanlarız, vallahi hangi renk çarşaf giyerseniz size karışmayız.’ Dedi ki ‘Vallahi böyle söylerse ödleri kopar.'"