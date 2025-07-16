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Bakan Şimşek'ten 'asgari ücrete ara zam' yanıtı: Önceliği daha köklü çözümlere veriyoruz

Bakan Şimşek'ten 'asgari ücrete ara zam' yanıtı: Önceliği daha köklü çözümlere veriyoruz

16.07.2025 09:52:00
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Haber Merkezi
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Bakan Şimşek'ten 'asgari ücrete ara zam' yanıtı: Önceliği daha köklü çözümlere veriyoruz

AKP’nin Kızılcahamam kampında milletvekillerinin asgari ücrete ara zam talebine yanıt veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in “Enflasyonu kontrol altına almadan yapılan artışlar kısa sürede erir” dediği öğrenildi.

AKP’nin Kızılcahamam kampında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e milletvekilleri tarafından “Asgari ücrete memur maaşlarında olduğu gibi 6 ayda bir zam yapılması mümkün mü?” sorusu yöneltildi.

İktidara yakın Türkiye gazetesinin aktardığına göre, bazı milletvekilleri de "çift zam" talebini dile getirerek uygulamanın memur maaşlarına benzetilmesini istedi.

"SİSTEME RESET ATACAĞIZ"

Şimşek ise bu taleplere cevaben şunları söyledi:

“Bütçe açığı, cari açık, enflasyonla mücadele arasında bir denge kurmadan yapılacak artışlar geçici olur. Önceliği daha köklü çözümlere veriyoruz. Yoksa biz de bu artışları yapabiliriz ama köklü sorunlar çözülmeden bunlar kısa sürede erir. Enflasyonu kontrol altına alınca sisteme reset atmış olacağız.”

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