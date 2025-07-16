Bakan Şimşek'ten 'asgari ücrete ara zam' yanıtı: Önceliği daha köklü çözümlere veriyoruz

AKP’nin Kızılcahamam kampında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’e milletvekilleri tarafından “Asgari ücrete memur maaşlarında olduğu gibi 6 ayda bir zam yapılması mümkün mü?” sorusu yöneltildi.

İktidara yakın Türkiye gazetesinin aktardığına göre, bazı milletvekilleri de "çift zam" talebini dile getirerek uygulamanın memur maaşlarına benzetilmesini istedi.

"SİSTEME RESET ATACAĞIZ"

Şimşek ise bu taleplere cevaben şunları söyledi:

“Bütçe açığı, cari açık, enflasyonla mücadele arasında bir denge kurmadan yapılacak artışlar geçici olur. Önceliği daha köklü çözümlere veriyoruz. Yoksa biz de bu artışları yapabiliriz ama köklü sorunlar çözülmeden bunlar kısa sürede erir. Enflasyonu kontrol altına alınca sisteme reset atmış olacağız.”