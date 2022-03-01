Bakan Soylu: İnsansız hava araçlarımız, dünyada güç dengelerini değiştirmekte

01 Mart 2022 Salı, 12:30

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Antalya’nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi’ndeki bir otelde düzenlenen Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlıklarının (YİKOB) kapasitesinin güçlendirilmesi için teknik yardım projesi kapsamında düzenlenen "Yönetici Eğitimleri" programına katıldı.

Burada konuşma yapan Soylu, "Devletimiz bugün güçlüdür, devletimiz bugün hızlıdır, devletimiz bugün etkili ve acziyete düşmeyen bir devlettir" iddiasında bulundu. "Bir yandan göçün yükünü üstlenmişken; bir yandan sınır komşusu iki devlette, devlet otoritesini yok eden iki terör örgütüyle mücadele ederken; bir yandan içeride tarihin gördüğü en büyük ihanetin izlerini silerken bir yandan istikrarsızlığın ürettiği düzensiz göçle, terör örgütlerinin geçim kaynağı uyuşturucu ticaretiyle ve belki de en önemlisi, batının bu bölgedeki istikrarsızlık ve sömürü politikasıyla mücadele ederken; küresel salgınla mücadele ederken; bu ülke içeride hiçbir kamu hizmetinde aksamaya meydan vermemiştir. Hiçbir gelişmeden, modernleşmeden, altyapıdaki yenilenmeden geri kalmamıştır" diyen Soylu, Ukrayna'da kullanılan Bayraktar yapımı askeri araçlara işaret edip "Bugün insansız hava araçlarımız, dünyada güç dengelerini değiştirmektedir" diye konuştu.

Muhalefet partilerini de 'güçlendirilmiş parlamenter sistem' çalışması üzerinden hedef alan Soylu, “Varsın birileri eski vesayeti allayıp pullayıp tekrar canlandırmaya, güya güçlendirilmiş sistem diye tekrar başımıza bekçi dikmeye kalksın” deyip, "Millet bu treni geri döndürecek değildir. Sizlerin sorumluluğu, işte bu vizyonu geleceğe taşımaktır" ifadelerini kullandı.