Bakan Tunç ve DEM Parti görüşmesinde Öcalan'ın talebine ilişkin kritik konuşma

Yayınlanma: 25.04.2025 - 18:12

Güncelleme: 25.04.2025 - 18:12

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ile bir araya gelen DEM Parti heyetinin görüşmesine dair ayrıntıları anlatan DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, görüşmede konuşulan yeni yargı paketine ilişkin Tunç'tan aldıkları bilgileri paylaştı.

Buna göre;

"Yaşa bağlı hasta tutsaklarla ilgili düzenlemelerin olacağı, 'Kovid Yasası' olarak bilinen infaz uygulamasının genişletilmesine dair düzenleme olacağı, Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlenmesini düzenleyen 220'ye 6. maddesindeki Anayasa Mahkemesi'nin iptali üzerine düzenlemeleri olacağı"nı aktardı.

Temelli, bu maddelerin yeterli olmadığını savunduklarını belirterek, "İnfaz Yasası'ndaki eşitsizliğin ortadan kalkması gerektiği, hasta tutsakların tümünün kapsanması gerektiği, Cezaevi İdari Gözlem Kurulu kararlarının netliğe kavuşması gerektiği gibi birçok konuda önerilerimizi sunduk" ifadesini kullandı.

GÖRÜŞMENİN ARDINDAN TEMELLİ AÇIKLADI

DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koçyiğit ile Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Eş Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Türkdoğan’dan oluşan heyet önceki gün Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve beraberindeki heyet ile görüştü.

Görüşmenin ardından Anka'ya açıklama yapan Temelli, “Olumlu, samimi bir görüşme oldu ama taleplerimizin yargı paketine nasıl yansıyacağı henüz belirsiz. Umuyoruz ki kamuoyunun, toplumun ve özellikle cezaevlerinde bulunan binlerce insanın beklentileri karşılanır” dedi.

220/6’DA KISMI DEĞİŞİKLİK GÜNDEMDE

Temelli, görüşmenin ayrıntılarına ilişkin şunları söyledi:

"Yaşa bağlı hasta tutsaklarla ilgili düzenlemelerin olacağını, 'Kovid Yasası' olarak bilinen infaz uygulamasının genişletilmesine dair düzenleme olacağını, Türk Ceza Kanunu'ndaki (TCK) örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlenmesini düzenleyen 220'ye 6. maddesindeki Anayasa Mahkemesi'nin iptali üzerine düzenlemeleri olacağını' söylediler. Biz bunların yeterli olmadığını İnfaz Yasası'ndaki eşitsizliğin ortadan kalkması gerektiği, hasta tutsakların tümünün kapsanması gerektiği, Cezaevi İdari Gözlem Kurulu kararlarının netliğe kavuşması gerektiği gibi birçok konuda önerilerimizi sunduk."

Temelli, ayrıca terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın durumu, hasta tutsaklar, İnfaz Kanunu ve birçok konuyu içeren dosya hazırlıklarıyla görüşmeye gittiklerini belirterek, "Bu hazırlıklarımızı kendilerine aktardık. Kendilerinin yargı paketi üzerine hazırlıkları vardı. Onlar o konuda bilgi verdiler. Dolayısıyla önümüzdeki dönem yargı paketinde neler yapılabilir üzerine görüşme yürüttük. Olumlu bir görüşme oldu, sağlıklı bir görüşme oldu, samimi bir görüşme oldu. Umarım bizim dile getirdiğimiz talepler yargı paketinde dikkate alınır ve kamuoyunun, toplumun, herkesin beklediği sonuçlar sağlanır" dedi.

"ÖCALAN TALEBİNE 'KOŞULLARIN MEVZUAT ÇERÇEVESİNDE İLERLEMESİNİN ÖNÜNDE BİR ENGEL OLMADIĞI' SÖYLENİLDİ"

İmralı Adası'na yapılan ziyaretlerin genişlemesi ve heyetlerin arttırılması taleplerini ilettiklerini söyleyen Temelli, "Tabii biz bu konunun çok önemli olduğunu, Sayın Öcalan'ın çalışma ve yaşam koşullarının hemen iyileştirilmesi gerektiğini dile getirdik. Onlar mevzuat çerçevesinde hareket ettiklerini söylediler. Durumun iyileştirilmesinden kastımızın eğer mevzuatsa 'bunu yapabileceklerini' söylediler ama, biz bunun ötesinde 'gerçekten dönemin koşullarını dikkate alan bir yerden düzenlemelerin hayata geçmesi gerektiğini' dile getirdik. Bu konuyu değerlendireceklerini ama zaten mevzuat çerçevesinde yaklaştıklarını söylediler. Biz de bir tecrit halinin olduğunu, bunun sonlanması gerektiğini dile getirdik. Kendileri bunu tecrit olarak nitelendirmiyorlar ama 'koşulların mevzuat çerçevesinde ilerlemesinin önünde engel olmadığı' dile getirildi. Fakat tabii ki mevcut mevzuat bugünün koşulları için yeterli kabul edilemez" diye konuştu.

UMUT HAKKI, YENİ YARGI PAKETİNDE YER ALMAYACAK

Görüşmede, "Umut Hakkı"nın da konuşulduğunu ancak yeni yargı paketinde "özel bir başlık olarak" böyle bir düzenlemenin olduğunu düşünmediklerini ifade eden Temelli, "Öncelikli meselemiz sayın Öcalan'ın çalışma ve yaşam koşullarının hemen iyileştirilmesiydi. Buradan hareketle bir tartışma yürüttük. Dolayısıyla o konu zaten bunun içinde olan bir konu" dedi.

"KOBANİ DAVASI'NIN GEREKÇELİ KARARI 11 AY GEÇMESİNE RAĞMEN HALA YAZILMADI"

Temelli, Kobani Davası'nın gerekçeli kararının 11 ay geçmesine rağmen hala yazılmadığına dikkat çekerek Adalet Bakanı Tunç'a bunu ifade ettiklerinde "Bunun yargının konusu olduğunu" dile getirdiklerini söyledi.