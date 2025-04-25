DEM Parti'den Ankara'da 'süreç' için ev ziyaretleri

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan ve beraberindeki heyet, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta yaptığı çağrıyı anlatmak için başlattığı çalışmalar kapsamında, Ankara'da bazı mahallelerde ev ziyaretlerinde bulundu.

DEM Parti'den Ankara'da 'süreç' için ev ziyaretleri
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ANKA
Yayınlanma: 25.04.2025 - 10:48

DEM Parti, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın 27 Şubat’ta Barış ve Demokratik Toplum Çağrısı’nı anlatmak ve barışı örgütlemek için başlattığı çalışmalar kapsamında, 9-15 Mart tarihlerinde 140 merkezin katılımıyla “Barış ve Demokratik Toplum İçin Halk Toplantıları” düzenlendi. 10 Nisan’dan bu yana partinin örgütlü olduğu bütün yerlerde ev ziyaretleri ve mahalle toplantıları yapıldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, dün akşam Ankara’da ev ziyaretlerine başladı. Bakırhan’a Van Milletvekili Zülküf Uçar, PM üyeleri ve Ankara il yöneticileri eşlik etti.

Yakacık Mahallesi ve Batıkent’te mahalle sakinlerine konuk olan Bakırhan ve beraberindeki heyet, 100. Yıl Mahallesinde de ODTÜ’lü öğrencileri ziyaret etti. DEM Parti’den yapılan açıklamaya göre, ziyaretlerde halkın beklentileri, eleştiri ve önerileri alınırken, süreç hakkında bilgi paylaşıldığı ifade edildi.

Görüşmelerde sürece destek verildiği kaydedildi. Ev ziyaretleri ve mahalle toplantıları 30 Nisan'a kadar devam edecek.


Etiketler: #Tuncer Bakırhan #Dem Parti

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