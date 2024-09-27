Bakan Tunç'tan 'anayasa' çıkışı: 'Darbecilerin yazdığıyla devam etmemeliyiz'

Yayınlanma: 27.09.2024 - 14:56

Güncelleme: 27.09.2024 - 14:57

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, 'Türkiye Buluşmaları' kapsamında Erzurum'a geldi.

Erzurum Valiliği ziyaretinde anayasa tartışmalarına ilişkin konuşan Tunç, "Bugün yargı birilerinin arka bahçesi olmaktan çıktığı için yargıyı eleştirenler var. Yargının içerisinde hatalı kararlar olamaz mı, elbette ki olabilir. Ama onun düzeltilme imkanı zaten yargının içinde var. Hatalı karar istinafta, temyizde düzeltilebilir ama bir örneği alarak 25 bin hakim, savcının görev yaptığı, yılda 12 milyon kararın verildiği yerde bir karar üzerinden yola çıkarak bütün yargıyı töhmet altında bırakan bir tavır sergiliyor. Bu rahatsızlıkta bulunanlar 27 Mayıs yargısını özleyenler. Bakanları, başbakanları asan yargıyı özleyenler. 22 yıldır 'insanı yaşat ki devlet yaşasın' dedik. Vesayetçi anlayıştan tamamen arınmış, demokratik, sivil, katılımcı bir toplum sözleşmesi niteliğinde herkesin kendisini içinde bulduğu demokratik bir anayasayı yapmak zorundayız" dedi.

'DARBECİLERİN YAZDIĞIYLA DEVAM ETMEMELİYİZ'

"Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılının başında darbecilerin yazdırdığı bir anayasayla devam etmemeliyiz" diyen Tunç, şu ifadeleri kullandı:

"Sadece darbeciler tarafından yazılmış olması bile değişmesi için yeterli bir sebeptir. İnşallah 28. dönem parlamentosunda bir uzlaşma sağlanır. Kim uzlaşmaya yanaşırsa milletten takdir toplar, kim uzlaşmaz bir tavır içerisine girerse onlar da milletten ilk seçimde cevaplarını alır."