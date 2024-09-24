Yüzüne darbe almıştı: Kerem Aktürkoğlu son halini paylaştı!
Portekiz Ligi'nin 6. haftasında oynanan karşılaşmada Benfica, deplasmanda Boavista'yı 3-0 mağlup etti. Karşılaşmada 2 asist yaparak yıldızlaşan Kerem Aktürkoğlu'nun aldığı darbeyle gözünde morluk oluştu.
Kerem Aktürkoğlu, Benfica'da skor katkısı vermeye devam ediyor. Milli futbolcu son olarak Boavista maçında yaptığı 2 asistle adından söz ettirdi. Karşılaşmada gözüne bir darbe alan Kerem Aktürkoğlu maç sonu yaptığı paylaşımla iyi olduğunun mesajını verdi.
"MERAK ETMEYİN, İYİYİM"
Kerem Aktürkoğlu maçın ardından yaptığı paylaşımda, "Merak etmeyin, iyiyim!" ifadelerini kullandı. 25 yaşındaki futbolcunun gözündeki morluk dikkatlerden kaçmadı. Çok sayıda futbolsever, Kerem Aktürkoğlu'na geçmiş olsun dileklerinde bulundu.
4 KEZ SKOR KATKISI VERDİ
Kerem Aktürkoğlu, Benfica formasıyla 3 maça çıktı. Milli futbolcu bu karşılaşmalarda 2 gol ve 2 asistlik performans gösterdi.
Kerem Aktürkoğlu'nun paylaşımı şöyle:
Etiketler: #kerem aktürkoğlu #Benfica #Boavista
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