Bakan Tunç'tan 'Narin Güran cinayeti' açıklaması: 'Gerekçeli karar ortaya çıktıktan sonra...'

Yayınlanma: 05.01.2025 - 15:20

Güncelleme: 05.01.2025 - 15:20

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Diyarbakır'da kaybolduğu izlenimi verildikten 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin Güran cinayetine ilişkin görülen dava hakkında açıklama yaptı.

MAHKEME KARARINI VERDİ

Narin Güran cinayetine ilişkin dava 28 Aralık'ta sonuçlanmıştı.

Anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran, amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

"GEREKÇELİ KARAR BEKLENMELİ"

Bakan Tunç, Sabah gazetesine yaptığı açıklamalarda; dava sonucuna ilişkin gerekçeli kararın henüz açıklanmadığını hatırlatarak; "Gerekçeli karar ortaya çıktıktan sonra, kamuoyunda bazı tartışmaların son bulacağını umuyoruz. Gerekçeli kararda, hangi delillerin hangi suçlamaları desteklediği daha net bir şekilde görülecek" ifadelerini kullandı.

"TÜM DELİLLER İNCELENDİ"

Bakan Tunç, cinayetle ilgili yapılan soruşturmanın titizlikle yürütüldüğünü vurgulayarak, "Soruşturma boyunca tüm deliller toplandı. DNA testleri, kamera kayıtları ve HTS verileri gibi her türlü delil kullanıldı. Kolluk güçlerimiz ve savcılığımız, hiçbir şüpheye yer bırakmadan tüm delilleri inceledi. Mahkeme de bu delilleri serbestçe takdir ederek kararını verdi. Ortaya çıkan deliller, sanıkların suçlarını net bir şekilde ortaya koydu" dedi.

"MİLLETİMİZİN VİCDANINI TATMİN ETMİŞTİR"

Mahkemenin verdiği kararı değerlendiren Bakan Tunç, mahkemenin 'titiz bir şekilde delilleri incelediğini' kaydederek; "Mahkeme, verdiği kararla, katillerin adalet önünde hesap vermesini sağladı. Bu karar, milletimizin vicdanını tatmin etmiştir. Ancak gerekçeli karar henüz açıklanmadı” dedi.

"TARTIŞMALAR SON BULACAK”

Tunç, “Mahkeme başkanı ve üyeleri, delilleri titizlikle inceleyerek sonuca vardılar. Gerekçeli kararda, hangi delillerin hangi suçlamaları desteklediği daha net bir şekilde görülecek" ifadelerini kullandı.

Davanın istinaf sürecinin devam ettiğini belirten Bakan Tunç, "Gerekçeli karar açıklandığında, herkes bu davadaki sonuca tam olarak hakim olacak. Şu anda, mahkemenin verdiği karar, tamamen dosyadaki delillere dayanarak verilmiş bir karardır ve biz bu karara saygı duyuyoruz" diyerek şöyle devam etti;

"Başlangıçta soruşturma gizliliği nedeniyle bazı hususlar kamuoyuyla paylaşılmadı. Ancak dava aşamasında iddianame kamuya açıklandı ve basın yayın kuruluşlarımız bu konuda gerekli yayınları yaptı. Başlangıçta faillerin korunuyor olabileceğine dair bir takım propagandalar yapılmış, bazı partiler sokaklara dökülerek faillerin birileri tarafından korunduğu izlenimini yaymıştı. Ancak her şey şeffaf bir şekilde yürütüldü ve mahkeme sürecinin başarılı bir şekilde yönetildiği konusunda olumlu bir kanaat oluştu."

"DELİLLERİN KARARTILMASIYLA İLGİLİ CİDDİ TESPİTLER YAPILDI"

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı’nın delil karartma konusunda yürüttüğü ayrı soruşturmada şu ana kadar 8 kişinin tutuklandığını belirten Bakan Tunç, “Delillerin karartılmasıyla ilgili ciddi tespitler yapıldı. Bu soruşturma da titizlikle devam ediyor ve bittikten sonra o konuda da gerekli iddianame düzenlenecektir" dedi.