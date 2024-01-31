Bakan Tunç’tan ‘kitapçık’ tepkisi: Bozdağ’a sahip çıktı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararının ardından muhalefet milletvekillerinin Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ'a gösterdiği tepkiye ilişkin "Milli iradeye büyük saygısızlık" ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, TBMM’de TİP Hatay Milletvekili Can Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine tepki gösteren ve Bekir Bozdağ'a anayasa kitapçığı fırlatan muhalefet vekillerine tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tunç, şu ifadeleri kullandı:
"Yargıtay 3. Ceza Dairesince verilen kesin hükmün Anayasanın 84. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 136. Maddeleri uyarınca, TBMM Genel Kurulu’nda okunması sırasında Meclisi yöneten Meclis Başkanvekilimiz Sayın Bekir Bozdağ’a yönelik çirkin hareket asla kabul edilemez. TBMM Başkanlık Kürsüsü aziz milletimizin kürsüsüdür. Her ne gerekçeyle olursa olsun millet adına hareket eden TBMM’nin çalışması engellenemez. TBMM Genel Kurulu’nu yöneten Başkanlık Divanına saygı göstermek herkesin görevidir. Meclis Başkanlık Kürsüsünün işgal edilmesi ve Meclis Başkanvekilimize kitapçık atılması, milli iradeye büyük bir saygısızlıktır."
Yargıtay 3. Ceza Dairesince verilen kesin hükmün Anayasanın 84. ve Türkiye Büyük Millet Meclisi İçtüzüğünün 136. Maddeleri uyarınca, TBMM Genel Kurulu’nda okunması sırasında Meclisi yöneten Meclis Başkanvekilimiz Sayın Bekir Bozdağ’a yönelik çirkin hareket asla kabul edilemez.…— Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) January 30, 2024
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