Bakan Uraloğlu zamları savundu: Gerçekten çok düşük kalmıştı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, otoyol ve köprü geçiş ücretlerine zamla ilgili "Oluşan şartlara göre geçiş ücretlerimizi güncelleme ihtiyacı hissettik. Gerçekten çok düşük kalmıştı" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.05.2024 - 14:45
Bakan Uraloğlu zamları savundu: Gerçekten çok düşük kalmıştı
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Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) ve Yap-İşlet-Devret (YİD) kapsamında özel şirketler tarafından işletilen otoyol ve köprülerin geçiş ücretleri, gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere bir kez daha zamlandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, zamma ilişkin AKP TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Bir gazetecinin "Otoyol ve köprülere yapılan zamlara ilişkin değerlendirmeniz olur mu?" sorusu üzerine Uraloğlu, "Kamuda bir verimlilik ve tasarruf sürecindeyiz. Oluşan şartlara göre geçiş ücretlerimizi güncelleme ihtiyacı hissettik. Gerçekten çok düşük kalmıştı. Bakım işletme giderlerini karşılama noktasında bir düzenleme yapmamız gerekiyordu o düzenlemeyi yapmış olduk" ifadesini kullandı.

ZAMLI TARİFE

Gece yarısından geçerli olmak üzere yapılan zamların ardından köprü ve otoyollardaki geçiş ücretleri:  

Boğaziçi  ve Fatih Sultan Mehmet Köprüleri için otomobillerin geçiş ücreti 24 lira ve motosikletlerin ücretleri 10 lira oldu.

Osmangazi Köprüsü ücret tarifesi otomobiller için 399 lira, otobüsler için 760 lira, motosikletler için 280 lira oldu.

Yavuz Sultan Selim Köprüsü için otomobiller için geçiş ücreti 49 lira olurken otobüs ücreti 120 lira oldu.

1915 Çanakkale Köprüsü geçiş ücreti ise otomobiller için 419 lira olurken motosikletler için 105 lira olarak belirlendi.

İstanbul-Ankara arasındaki anadolu otoyolu ücreti otomobiller için 134 lira oldu.

İstanbul-İzmir otoyolu Osmangazi Köprüsünden geçiş dahil otomobiller için 984 lira oldu.


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