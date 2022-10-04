Bakan Mustafa Varank LGBTİ+'leri hedef aldı: 'Cinsiyetsizliğin dayatılmasına eyvallah demeyiz'
LC Waikiki Yalova Lojistik Merkezi Açılış Töreni'nde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, LGBTİ+'leri hedef alarak "Siz ne yapıyorsanız yapın ama cinsiyetsizliği dayatırsanız, aile mefhumunun altını oymaya devam ederseniz biz de kimseye eyvallah demeyiz" dedi.
Giyim zinciri LC Waikiki yönetimi tarafından, bir grup çalışana gönderilen e-posta ile Onur Haftası etkinliklerinin oluşturduğu LGBTİ+ görünürlüğünden rahatsız olunduğu ve bu nedenle Haziran-Temmuz aylarında ürünlerde gökkuşağı, tek boynuzlu at gibi figürlerin LGBT’leri andırdıkları gerekçesiyle “bu sembollerin kesinlikle kullanılmaması“ ve “mutlaka renk sayısının azaltılması” istendiği iddia edildi.
Yalova'da konuşan Bakan Varank, LGBTİ+'leri hedef alarak "Dünyada bir LGBT dayatması varken, bir cinsiyetsizlik dayatması varken LCW Waikiki'nin bu inisiyatifi almasını ben çok değerli buluyorum" dedi.
LC Waikiki Yalova Lojistik Merkezi Açılış Töreni'nde konuşan Bakan Varank, şunları söyledi:
"Grup çalışanlarına elektronik posta göndermiş ve demiş ki, 'Lütfen ürünlerimizde LGBT çağrışımı yapan işaretleri kullanmayın. Bunlarla ilgili ürünleri üretmeyen çünkü bizim hassasiyetlerimiz var, sorumluluğumuz var.' Evet, dünyada bir LGBT dayatması varken, bir cinsiyetsizlik dayatması varken LC Waikiki'nin bu inisiyatifi almasını ben çok değerli buluyorum ve kendilerine çok teşekkür ediyorum.
Kimse kusura bakmasın. Siz ne yapıyorsanız yapın ama cinsiyetsizliği dayatırsanız, aile mefhumunun altını oymaya devam ederseniz biz de kimseye eyvallah demeyiz. Bunun karşısında dururuz. Böyle markaların gerisinin geleceğine de ben inanıyorum. Biz aileyi savunmaya Allah'ın izniyle devam edeceğiz."
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