Bakan Varank Erdoğan'la diyaloğunu anlattı: Liderimiz gecenin ikisinde arar 'Mustafa ne yapıyorsun? O işi hallettin mi?' diye sorar

Yayınlanma: 01.05.2023 - 17:29

Güncelleme: 01.05.2023 - 17:40

AKP Bursa Milletvekili Adayı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından İnegöl ilçesinde yaptırılan İnegöl Gençlik Merkezi'nin açılış töreninde konuştu.

"GECENİN İKİSİNDE ARAR"

Varank, AKP'nin 20 yıldır ülkede taş üstüne taş koymanın, bu ülkeyi projelere kavuşturmanın derdinde olan bir iktidar olduğunu iddia ederek, şöyle dedi:

"Gece, gündüz, tatil demedik, çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü bizim öyle bir liderimiz var ki gecenin ikisinde arar 'Mustafa ne yapıyorsun?' der. Ya gecenin ikisinde ne yapabilirim? 'O işi hallettin mi?' diye sorar. İşte böyle bir liderle çalışıyoruz. Ve biz istiyoruz ki Türkiye hizmet kervanına devam etsin, bu projelere devam etsin, yatırımlara devam etsin. Türkiye'nin ekmeğini hep birlikte büyütelim. O ekmeği büyütelim ki her bir vatandaşımızın kazandığı refahı da arttırabilelim.

Onun için biz çalışmaya devam edeceğiz ama bunun bir tane yolu var. 14 Mayıs'ta bizim bir karar vermemiz lazım. Bu ülke bu hizmetlerle, yatırımlarla yoluna devam mı edecek yoksa musluğu hizmet sananlarla yoluna devam mı edecek? Bunun kararını 14 Mayıs'ta vereceğiz."

MUHALEFETİ DE HEDEF ALDI

Kendisini dinleyenlere, "14 Mayıs'ta Sayın Cumhurbaşkanımızı tekrar kaptan köşküne oturtmaya var mısınız? Bu gemiyi rotasında salimen yüzdürmeye devam etmeye var mısınız” diye soran Varank, şu ifadeleri kullandı:

“Allah sizlerden razı olsun. Sayın Cumhurbaşkanı'mız kaptan köşkünde olacak. O gemi bu fırtınalı dünyada, bu fırtınalı havada yoluna kararlılıkla devam edecek ama bizim Mecliste de çoğunluğa gelmemiz lazım. O Meclisi ihmal etmememiz lazım. Ne diyorlardı bunlar? 'Biz güçlendirilmiş parlamenter sistem getireceğiz' diyorlardı.

Şimdi ağızlarına alıyorlar mı? Bir tane genel başkan milletvekilliğine aday bile olmadı. Mecliste tenezzül edip kendi genel başkanlarını koymuyorlar ama biz o Meclisi de güçlendireceğiz. Zaten güçler ayrılığını bu sistemle biz yerli yerine oturttuk ama Mecliste çoğunluğu almamız lazım."