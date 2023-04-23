Fazıl Say'ın 100. Yıl Marşı'na Bakan Varank'tan yorum: 'Bence olmamış...'

Dünyaca ünlü piyanist Fazıl Say'ın Cumhuriyet'in 100. yılı için bestelediği ve bugün paylaştığı "100. Yıl Marşı"na ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bence olmamış" yorumunda bulundu. Varank'ın yorumu tepki çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2023 - 16:21
Fazıl Say'ın 100. Yıl Marşı'na Bakan Varank'tan yorum: 'Bence olmamış...'
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Dünyaca ünlü besteci ve piyanist Fazıl Say, Cumhuriyetin 100. Yılına armağan ettiği 100. Yıl Marşı’nı yayımladı.

100. yıl marşını sosyal medya hesabından paylaşan Say, şu ifadeleri kullandı:

"Dostlarım, 23 Nisan gibi özel ve anlamlı bir günde 100. Yıl Marşımızı paylaşmak benim için mutluluktur. İyi dinlemeler diliyorum, güzel enerjiler getirsin size bu müzik. Bir gün hep beraber söylemek umuduyla. İçtenlikle, sevgiyle. Fazıl."

Fazıl Say’ın attığı tweeti alıntılayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank “Bence olmamış...” yorumunda bulundu.

Varank’ın paylaşımı kısa sürede sosyal medyada tepki çekti.


Fazıl Say Mustafa Varank 100. yıl marşı

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