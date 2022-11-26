Bakan Varank ile Nevşin Mengü arasında çok sert polemik: 'Ortada faşist bir zihniyet olduğu kuşkusuz!'
Gazeteci Nevşin Mengü, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın ODTÜ'ye nasıl girdiğiyle ilgili soru işaretleri olduğunu öne sürdü. Varank'ın bu sözlere karşı "faşist zihniyet" yanıtı üzerine Mengü'den de "Ortada faşist bir zihniyet olduğu kuşkusuz!" tepkisi geldi.
Gazeteci Nevşin Mengü, YouTube kanalında yaptığı yayında Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile ilgili çok konuşulacak sözler söyledi.
Mengü, Bakan Mustafa Varank'ın ODTÜ'ye usulsüz bir yöntemle girmiş olabileceği imasında bulundu. Varank'ın İmam Hatip Lisesi mezunu olduğunu hatırlatan Mengü, ODTÜ hazırlık sınıfında İngilizce eğitim verildiğini belirtip "Varank'ın hazırlık okuması gerekirdi, hazırlığı atladı mı artık ne yaptı? Belki de ODTÜ'ye nasıl girdiyse hazırlığı da öyle atlamıştır. Hatırlayın öyle dönemler oldu" ifadelerini kullandı.
'FAŞİST ZİHNİYET' DEDİ, MENGÜ'DEN İADE GELDİ
Varank ise buna karşılık şöyle bir yanıt verdi: "Tuttuğum aynada, kendi faşist zihniyetleri karşılarına çıkınca nasıl da zorlarına gidiyor! Ben Indiana'da fizikçi Geoffrey Fox ile çalıştım, beraber makalelerimiz var, hiç kılık kıyafetimle, inancımla ilgilenmedi. Ona da yaz istersen, belki soruları dağıtmıştır?"
Mengü, Varank'ın bu sözlerini kısa ancak sert bir paylaşımla cevapladı. "Hapse girmek istemiyorum o nedenle yanıt vermeyeceğim" diyen Mengü, "Ortada faşist bir zihniyet olduğu kuşkusuz!" vurgusu yaptı.
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