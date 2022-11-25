Son ankette 'baraj' krizi: Cumhur İttifakı'nda kan kaybı sürüyor

ALTILI MASANIN OY ORANI

Araştırma raporunda Millet İttifakı'nın temsilcileri CHP ve İYİ Parti'nin oy oranının yüzde 42 seviyesinde olduğu belirtilirken, Altılı Masa'nın diğer üyeleri Gelecek Partisi yüzde 2.7, DEVA Partisi'nin oy oranı ise yüzde 2.3 seviyesinde gerçekleşti. Böylece araştırmaya göre Altılı Masa'nın oy oranı yüzde 47 oldu.