Son ankette 'baraj' krizi: Cumhur İttifakı'nda kan kaybı sürüyor

cumhuriyet.com.tr
25 Kasım 2022 Cuma, 17:35
<p>2023 yılının Haziran ayında gerçekleştirilecek seçimlere 7 ay kala anket şirketleri çalışmalarına hız verdi.</p> <p>ORC Araştırma'nın bugün yayımladığı Siyasi Eğilimler Araştırması'na göre ise Cumhur İttifakı'nda kan kaybı sürüyor. </p>

2023 yılının Haziran ayında gerçekleştirilecek seçimlere 7 ay kala anket şirketleri çalışmalarına hız verdi.

ORC Araştırma'nın bugün yayımladığı Siyasi Eğilimler Araştırması'na göre ise Cumhur İttifakı'nda kan kaybı sürüyor. 

<p>ORC Araştırma 18-23 Kasım 2022 tarihlerinde, 45 ilde 4280 kişi ile yüz yüze yapılan Siyasi Eğilimler Araştırması'nı yayımladı.</p> <p>Araştırmaya göre, Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 37,9 Millet İttifakı'nın oy oranı ise %42,0 seviyesinde gerçekleşti.</p>

ORC Araştırma 18-23 Kasım 2022 tarihlerinde, 45 ilde 4280 kişi ile yüz yüze yapılan Siyasi Eğilimler Araştırması'nı yayımladı.

Araştırmaya göre, Cumhur İttifakı'nın oy oranı yüzde 37,9 Millet İttifakı'nın oy oranı ise %42,0 seviyesinde gerçekleşti.

<h3>ALTILI MASANIN OY ORANI</h3> <p>Araştırma raporunda Millet İttifakı'nın temsilcileri CHP ve İYİ Parti'nin oy oranının yüzde 42 seviyesinde olduğu belirtilirken, Altılı Masa'nın diğer üyeleri Gelecek Partisi yüzde 2.7, DEVA Partisi'nin oy oranı ise yüzde 2.3 seviyesinde gerçekleşti. Böylece araştırmaya göre Altılı Masa'nın oy oranı yüzde 47 oldu. </p>

ALTILI MASANIN OY ORANI

Araştırma raporunda Millet İttifakı'nın temsilcileri CHP ve İYİ Parti'nin oy oranının yüzde 42 seviyesinde olduğu belirtilirken, Altılı Masa'nın diğer üyeleri Gelecek Partisi yüzde 2.7, DEVA Partisi'nin oy oranı ise yüzde 2.3 seviyesinde gerçekleşti. Böylece araştırmaya göre Altılı Masa'nın oy oranı yüzde 47 oldu. 

<h3>MHP BARAJ ALTI</h3> <p>Cumhur İttifakı temsilcilerinden MHP'nin oy oranı ise yüzde 7 olan seçim barajının altında kaldı. Araştırmaya göre MHP'nin oyu yüzde 6.8 seviyelerinde kaldı. </p>

MHP BARAJ ALTI

Cumhur İttifakı temsilcilerinden MHP'nin oy oranı ise yüzde 7 olan seçim barajının altında kaldı. Araştırmaya göre MHP'nin oyu yüzde 6.8 seviyelerinde kaldı. 

<p>Diğer Partilerin oy oranı ise şu şekilde:</p> <p><strong>AKP</strong> yüzde 31,1</p> <p><strong>MHP</strong> yüzde 6,8</p> <p><strong>CHP</strong> yüzde 24,2</p> <p><strong>İYİ Parti</strong> yüzde 17,8</p>

Diğer Partilerin oy oranı ise şu şekilde:

AKP yüzde 31,1

MHP yüzde 6,8

CHP yüzde 24,2

İYİ Parti yüzde 17,8

<p><strong>Gelecek Partisi</strong> yüzde 2,7</p> <p><strong>DEVA</strong> yüzde 2,3</p> <p><strong>TDP</strong> yüzde 2,0</p> <p><strong>Yeniden Refah Partisi</strong> yüzde 1,5</p>

Gelecek Partisi yüzde 2,7

DEVA yüzde 2,3

TDP yüzde 2,0

Yeniden Refah Partisi yüzde 1,5

<p><strong>HDP</strong> yüzde 7,4</p> <p><strong>BTP</strong> yüzde 1,5</p> <p><strong>BBP</strong> yüzde 1,3</p> <p><strong>Diğer</strong> yüzde 1,4</p>

HDP yüzde 7,4

BTP yüzde 1,5

BBP yüzde 1,3

Diğer yüzde 1,4

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