Bakan Yerlikaya, aranan kişilerin yakalandığını duyurmuştu: Konu Meclis'e taşındı

Yayınlanma: 13.12.2023 - 10:56

Güncelleme: 13.12.2023 - 10:56

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, önceki gün yaptığı açıklamada, son 4 gün içinde 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen Çember-8 Operasyonları’nda arama kaydı bulunan 4 bin 951 firarinin yakalandığını açıkladı.

Yakalananlar arasındaki 18 ismin, en az 10 yıldır arandığı tespit edildi. CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, konuyu Meclis gündemine taşıdı ve Bakan Yerlikaya’nın yanıtlaması istemiyle yazılı soru önergesi verdi.

"ÜLKEDE BÜYÜK BİR GÜVENLİK ZAFİYETİ VAR"

“Türkiye’de her yer suç mahalli haline geldi” diyen Uzun, “Sadece son 4 günde 5 bine yakın aranan şahısın yakalanmış olması durumun vahametini gözler önüne seriyor. Aralarında 10 yılı aşkın süredir aranan şahıslar dahi var. Bu, yıllardır on binlerce aranan şahısın elini kolunu sallayarak aramızda gezdiğinin bir kanıtı. Yapılan operasyonlar önemli olmakla birlikte firari sayısının yakalanan şahısların kat be kat üstünde olduğunu ortaya koymakta, ülkede büyük bir güvenlik zafiyetinin yaşandığını gözler önüne sermektedir” ifadelerini kullandı.

Yıllardır yaşanan güvenlik zafiyetleri nedeniyle birçok kentte insanların sokağa çıkamaz hale geldiğini söyleyen Uzun, şu soruları yöneltti:

“Halen ülkemizde arama kaydı bulunan ve firari durumda olan kaç şahıs var? Bu şahıslardan kaçı 0-5, kaçı 5-10, kaçı 10 ve üzeri yıldır aranıyor? Aranan şahısların hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, adam öldürme, cinsel suç ve uyuşturucu suçlarına göre dağılımı ne? Son 5 yılda kaç aranan şahıs yakalandı?”