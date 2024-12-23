Yılbaşı öncesi hız kazandı! Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 81 ilde 'sahte alkol' operasyonu: Binlerce litre ele geçirildi!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 81 ilde sahte alkol imalatçılarına yönelik son 1 haftadır devam eden ve jandarma tarafından düzenlenen "Çengel-13" operasyonlarında, 10 bin 600 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildiğini açıkladı. Bakan Yerlikaya, operasyonlarda sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 37 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Yılbaşı öncesi hız kazandı! Bakan Ali Yerlikaya duyurdu... 81 ilde 'sahte alkol' operasyonu: Binlerce litre ele geçirildi!
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İHA
Yayınlanma: 23.12.2024 - 08:17

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 81 ilde sahte alkol imalatçılarına yönelik son 1 haftadır devam eden ve jandarma tarafından düzenlenen "Çengel-13" operasyonlarında; 10 bin 600 litre sahte alkol ve etil alkol ele geçirildiğini belirterek operasyonlarda sahte alkol üretimi yaptığı tespit edilen 37 şüphelinin yakalandığını kaydetti.

Bakan Yerlikaya, "Toplumumuzun sağlığını ve güvenliğini tehdit eden sahte alkol üreticilerine karşı mücadelemizde halkımızın duyarlılığı ve desteği çok önemli. Şüpheli durumları bize bildirin. Biz gereğini yapalım. Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımızı, İl Jandarma Komutanlıklarımımızı tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.


Etiketler: #Ali Yerlikaya #Sahte içki

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