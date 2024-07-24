Bakan Yumaklı'dan 'ötanazi' açıklaması

Yayınlanma: 24.07.2024 - 10:58

Güncelleme: 24.07.2024 - 10:59

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, AKP iktidarının sokak hayvanları düzenlemesiyle ilgili olarak açıklamalarda bulundu.

Yumaklı, "Biz düzenlemeyi hazırlarken soruna odaklandık. Sorun bu hayvanların sahipsiz olması. Hiçbir zaman hepsinin öldürülmesi teklif edilmedi. Köpek popülasyonu kontrol edilemedi. Çözüm sokaklardan bu hayvanların çekilmesidir" dedi.

"ÇÖZÜM TOPLUMSAL HAYATTAN BU HAYVANLARIN ÇEKİLMESİ"

Yumaklı, şöyle devam etti:

"Bu konuda sorumluluğu olan tüm kurumlar vazifelerini yerine getirecek. Görevini yerine getirmeyenlere 6 aydan 2 yıla kadar hapis cezası öngörülüyor. Sorun başıboş köpek sorunudur. Çözüm toplumsal hayattan bu hayvanların çekilmesi sürecidir. Ondan sonraki süreç barınaklarda bakılmasıdır."

Yumaklı, söz konusu uygulamayı bu sözlerle savundu:

"Hepsinin toplu imhası gibi vurgulanan konu da söylendiği gibi değil. Önce veteriner kanununa atıf yapılıyor. Orada hangi hayvanların ötanazi yapılabileceği yer alıyor. Bu yerine getirilmiyordu. Burada sorumluların bu vazifelerini yerine getirmeleri sağlanıyor. Ötanazi kelimesini kullandığımız andan itibaren sokaktan hayvanlar toplanacak, öldürülecek diye olmayan bir şeyi tekrar ettiler. Köpeklerin toplanıp bakımevlerine götürülmesi, bunların sahiplendirilmesinin sağlanması, sahiplendirilmeyenlerin de bakımevlerinde tutulması konusu var. Bakımevlerine alınan köpeklerden tehlike arz eden davranışta bulunanlar olabilir, hastalık taşıyanlar olabilir, tedavi edilemeyecek hastalığı olanlar olabilir, bu tür bir durumla karşılaşılırsa veteriner hekim onayıyla bu hayvanlara ötanazi uygulanabilir. Kanuna bu şekilde yazılmıştı. Yanlış anlamaya meydan vermemek için AK Parti olarak kanuna atıf olarak yeniden önerge verip bunun değişmesini sağladılar.

Ötanazi ne için kullanılacak? Hayvanlara ötanazi yapmak yasaktır diyor kanunda. Ancak hayvanlara acı ve ıztırap çektiren, iyileşme bulunmayan hastalık durumlarında, bulaşıcı hastalığın önlenmesi amacıyla, davranışları insan ve hayvanların sağlığı için tehlike teşkil eden durumlarda veteriner hekim tarafından ötanazi yapılmasına karar verilebilir. Bu veteriner hekim tarafından ya da veteriner hekim gözetiminde yapılır."