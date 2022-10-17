Bakanlar Bozdağ, Soylu ve Koca'nın madenci cenazelerinde tepki çeken görüntüleri
Bartın’ın Amasra ilçesinde maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçilerin cenazesine katılan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın güldüğü anlar tepki çekti
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesesine ait maden ocağındaki patlamada yaşamını yitiren işçilerden Berkay Kesim dün son yolculuğuna uğurlandı.
25 yaşındaki maden işçisi Berkay Kesim için köyünde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze törenine Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül ve maden işçisinin sevenleri katıldı.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın cenazenin köy mezarlığındaki alana getirildiği sırada imamla konuşurken güldüğü anlar ise dikkat çekti.
Daha sonra kılınan cenaze namazının ardından maden işçisinin cenazesi toprağa verildi.
Öte yandan CHP Burdur Milletvekili Mehmet Göker, bir başka maden işçisinin cenazesinde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın cenaze sırasında konuşup gülüşmelerine dikkat çekti.
Göker Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fahrettin Koca ile Süleyman Soylu cenazede gülünmez. Biraz olsun saygı!!" ifadelerini kullandı.
Video Haberler
- Uçan arabalar için yapay zeka projesi
- Çay Ocağının Maskotu Oldu
- Hem artan fiyatlara, hem zamana karşı direniyor
- 45 yıldır sürdürüyorlar
- Görenler şoke oldu
- 'Türkiye ayçiçeği yağı ihtiyacını karşılayabilir'
- Edirne'de susam hasadı başladı
- Otomobilini cep telefonu ile takas etti
- Plastik kaplardan yiyecek ve içecek tüketmemeli
- Gaziantep'te pamuk hasadı başladı
En Çok Okunan Haberler
-
- Prompter bozuldu, konuşması durdu
- 'O zaman herkesin yolu açık olsun'
- AKP'nin zengin ettiği patron...
- AKP'li Kabaktepe'den skandal iddia
- CNN Türk 'kömür' getirdi, profesör şaşırdı
- 'Alanı kapatma kararı aldık'
- Kalkavan'ın erkek arkadaşından 'vasiyet' açıklaması
- Starbucks'ta kavga: Masa ve sandalyeler havada uçuştu!
- O binayı kamuoyu iyi tanıyor!
- Muhalefet bu gayrimeşru teklife 'hayır' demeli