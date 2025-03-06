Bakanların gelmediği Kartakaya Komisyonu’nda bürokratları Cumhur eleştirdi: ‘Bakanlık nasıl görmedi?’

Yayınlanma: 06.03.2025 - 11:05

Güncelleme: 06.03.2025 - 11:05

Kartalkaya’daki otel yangını faciasını araştırmak için kurulan Meclis komisyonu önceki gün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcilerini dinledi. Komisyondaki Cumhur İttifakı milletvekilleri, toplantıda bakanlık bürokratlarına eleştirilerini iletti. Bakanlık sunumu üzerine söz alan MHP’li Naci Şanlıtürk, sunum ile bölgede yaptıkları incelemenin çeliştiğini belirterek “Kartalkaya’da oteli yerinde inceledik. Görünen o ki kurumların raporları birbiriyle çelişeceğe benziyor. Çünkü sizin raporda ‘Yangının başladığı anlaşılan restoranda ve yangındaki mutfak alanında çalışanların ulaşılabileceği konumda portatif yangın söndürme cihazı bulunmadı’ diyor ama biz yetkililerle görüştüğümüzde 2 tane yangın tüpünün olduğunu, aslında yangın başladığında orada 2 tane o tüple müdahale edilmiş olsaydı bu yangının büyümeyeceğini orada yetkililerden öğrenmiştik” ifadelerini kullandı. AKP’li Murat Cahid Cıngı ise otelin iş sağlığı ve güvenliğiyle alakalı danışmanı olmamasını eleştirdi. Cıngı bakanlık yetkililerine “Bakkalların artık tepelerine çöküyoruz, sizden nasıl kaçabiliyor böyle koskoca bir otelin şeyi? Nasıl göremediniz?” sorularını yöneltti.

‘İŞLETMELER ALLAH’A EMANET’

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü İbrahim Esenkar da bu soruya karşı yaklaşık 2,5 milyon iş yeri olduğunu ve öncelikli olarak “çok riskli” alanları denetlediklerini, otellerin tamamının da “az tehlikeli” sınıftaki iş yerleri olduğunu söyledi. Esenkar, bundan sonraki süreçte iş sağlığı ve güvenliği kültürünün yaygınlaşması için çalışacaklarını belirtti. AKP’li Kadem Mete de otellerde mutlaka iş sağlığı ve güvenliği uzmanı çalıştırılması ve bunların da bakanlık tarafından denetlenmesi gerektiğini vurgulayarak “Bakanlığın denetlemesi lazım. Denetlenmediği sürece personel çalıştırmanızın bile bir anlamı yok” ifadelerini kullandı. Hiçbir kurumun konuda sorumluluk almamasını eleştiren CHP’li Cavit Arı ise “Çalışma Bakanlığı, Turizm Bakanlığı denetlemiyor. Kim denetliyor bu işi yani? İşletmeler Allah’a emanet. Kimse üstüne almıyor” dedi.

GELECEK İÇİN ÖNERİLER

Komisyonun dünkü toplantısında ise Türkiye Yangından Koruma ve Eğitim Vakfı Başkanı Kazım Beceren sunum yaptı. Gelecekte benzer faciaların olmaması için önerilerini sıralayan Beceren “belediyelerin bina proje onay sürecine itfaiyelerin de dahil edilmesi gerektiğini ve periyodik denetimin zorunlu olduğu bir yasal düzenleme yapılmasına ihtiyaç duyulduğunu” söyledi. Beceren, komisyon üyelerinin bu faciada kimin eksikliği olduğuyla ilgili sorusuna karşı “otelde yangın yönetmeliğinin tanımladığı hiçbir önlemin alınmadığını ve Türkiye’deki denetim yapısının karışıklığı nedeniyle tek bir kurumu sorumlu gösteremeyeceğini” söyledi. Beceren, bu karışıklıkların olmaması için merkezi bir iftaiye teşkilatı kurulmasını önerdi.