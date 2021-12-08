FETÖ operasyonları: Ev ayarlayan iş insanları gözaltında
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ üyelerinin eylem ve faaliyetlerinin deşifre olmaması için bağ evlerini kullandırdığı iddia edilen iş adamı yapılanmasına operasyon düzenlendi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda KOM Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında kentte FETÖ'nün yeniden yapılanma çabalarına karşı dikkat çeken bir operasyon yapıldı.
Aktarılan bilgiye göre, kentte ikamet eden ve esnaflık yapan A.G., İ.G., M.Y., E.S., A.Ç. ve Z.Ş.O.'nun yapılan çalışmalarda FETÖ'nün kentteki esnaf-iş insanı yapılanmasında yer aldıkları, FETÖ'ye "himmet" verdikleri, FETÖ'yü ve FETÖ lideri Gülen'i övücü paylaşımlarda bulundukları, Gülen'in Bank Asya'ya destekte bulunulması adına yaptığı çağrı sürecinde hesap açtırıp para yatırdıkları, bazı FETÖ mensuplarının Bylock içeriklerinde isimlerinin geçtiği ve bir şüphelinin de özellikle 2015 Aralık ayında FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar sürecinde terör örgüt mensuplarının eylem ve faaliyetlerinin deşifre olmaması adına bağ evini örgüt mensuplarının kullanımına olanak sağladığı belirlendi.
Şahısların yakalanması için yapılan eş zamanlı operasyonda 6 kişi yakalanarak gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şahıslar işlemler için emniyete götürülürken, soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
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