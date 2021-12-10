İstanbul’da FETÖ’nün hücre evlerine operasyon: 24 gözaltı

İstanbul’da, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan ve “gaybubet” diye tabir edilen hücre evlerinde saklandıkları tespit edilen 29 şüpheliden 24’ü düzenlenen operasyonla yakalandı.

İHA
10 Aralık 2021 Cuma, 10:15
İstanbul’da FETÖ’nün hücre evlerine operasyon: 24 gözaltı
Abone Ol google-news

İstanbul’da, FETÖ soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik İstanbul Emniyet Müdürlüğünce yeni bir çalışma gerçekleştirildi.

"FETÖ’nün yeni yöntemlere başvurarak çözülmelere karşı örgütle bağlantılı kişilerin gözaltına alınmasının veya tutuklanmasının önüne geçilmesi için tedbir uyguladıkları" belirtilen soruşturma kapsamında, bu sebeple firari olarak aranan FETÖ üyelerinin sahte kimlik kullandıkları, daha önce ikamet ettikleri ilçe ve mahalle gibi bölgelerden taşındıkları güvenlik birimlerince tespit edildi.

Bulundukları adreslerden kaçarak FETÖ içinde ‘gaybubet’ diye adlandırılan hücre evlerine geçerek izlerini kaybettirmeye çalışan aralarında ihraç kaymakam adayı, ihraç emniyet müdürü ve ihraç öğretmenlerin de bulunduğu 29 kişi için operasyon düzenlendi.

Kent genelinde 30 farklı hücre evinde saklanan 29 kişiden 24'ü bu sabah yapılan baskınlarda gözaltına alındı. Zanlılar sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüldü.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki ifade işlemlerinin başladığı aktarılırken, kalan firari 5 şüphelinin yakalanması için operasyonların devam ettiği belirtildi.


Video Haberler

En Çok Okunan Haberler