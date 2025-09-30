Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bakanlığın genç yönetmenlere verilen sinema yardımı 52 yaşındaki eski AKP milletvekiline gitti

30.09.2025 16:35:00
Engin Deniz İpek
Konserlerden sanatçılara, dizilerden festivallere uzun bir süredir kültür-sanat alanında pek çok sesi kısmaya çalışan iktidarın, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından sanatçılara sağlanan destekleri eski AKP'li milletvekillerine dağıttığı ortaya çıktı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 24 projeye toplam 142 milyon 400 bin lira destek sağlanacak 2025 yılı beşinci destekleme kurulu kararlarını yayınladı. Buna göre sinemaya 142 milyon Tl destek verilmesi kararlaştırılırken 2025-5 Sayılı Sinema Destekleme Kurulu Kararları'nda, genç yönetmenlere verilen 'İlk Uzun Metrajlı Kurgu Film Yapım Projesi' destek dalında dikkat çeken bir isme rastlandı.

Yayımlanan listeye göre, bakanlığın tam 6 milyon TL destek verilmesine karar vererek birinci sırada yer verdiği kişinin 26 ve 27.Dönem AKP Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu olduğu ortaya çıktı. Genç sinemacılara verilen desteğin 52 yaşındaki eski milletvekiline verilmesi dikkat çekti.

Image

YAYINLANMIŞ PROJE VE DİKKAT ÇEKEN TESADÜF

Yayımlanan listeye göre, AKP'li Gündoğdu'nun  bakanlığın sinema sektörüne yönelik destek uygulamasına "Babamın Gölgesi 1915 - Küçük Kahramanlar" adlı projeyle başvurduğu öğrenildi.

Ancak söz konusu projenin, üç yıl önce TRT Çocuk kanalına 26 bölüm dizi olarak satıldığı ve daha önce kanalda yayınlandığı ortaya çıktı.

Diziyi TRT'ye satan kuruluşun ise Gündoğdu'nun başkanı olduğu Yerli Düşünce Derneği olması dikkat çekti.

Image

 

 

