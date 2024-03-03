Bakanlık ambulans yetersizliğini itiraf etti: CHP’li Emir: ‘Ambulans sayısı artırılamıyor’

Yayınlanma: 03.03.2024 - 13:54

Güncelleme: 03.03.2024 - 13:54

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanlığı’nın yayımladığı 2024-2028 Stratejik Planı’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye genelindeki ambulans yetersizliği tespitinin raporlara yansıdığını belirten Emir, bakanlığın raporda “Ambulans sayısı artırılamıyor” tespitine yer verdiğine dikkat çekti.

Türkiye genelinde acil yardım ambulansı düşen nüfusun 2021’de 14 bin 598 olduğunu aktaran Emir, “Ambulans sayısı yeterince artırılamadığı için ambulans başına düşen nüfus sayısı, aradan geçen üç yılda düşmediği gibi artmış durumda. Strateji Planı’nda ‘ambulans sayısının planlamalar doğrultusunda öngörülen düzeyde artırılamadığı’ ifade edilirken ‘ambulans alım planlamasına uygun kaynak teminin sağlanmaması’ ifadesiyle de ambulans alımı için bütçeden yeterince pay ayrılmadığı itirafı yapılıyor. Sağlık Bakanlığı, 2024 yılı için binin üzerinde ambulans alımı öngörmüştü ancak bunun 620’si, yani yarısından fazlası hibe şartına bağlanmış durumda. Yani, bir yerlerden hibe sağlanabilirse ambulans alınacak, hibe bulunamazsa ambulans alınamayacak” ifadelerini kullandı.

Strateji Planı’nda ambulansların eskiliğinin de belirtildiğini söyleyen Emir, “Planın tespitler bölümünde yer alan ‘acil yardım ambulanslarının kullanım sıklığından kaynaklanan yıpranmalar sebebiyle 10 yıl ve üzeri kullanımda etkinliğin azalması’ şeklindeki ifadeden de eldeki ambulansların bir kısmının aslında kullanılamaz olduğunu anlıyoruz” dedi.