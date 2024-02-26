Mersin’de ambulans ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 7 yaralı

Mersin’de hasta taşıyan ambulans ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1’i ağır 7 kişi yaralandı. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

İHA
Yayınlanma: 26.02.2024 - 07:33
Mersin’de ambulans ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 7 yaralı
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Kaza, Merkez Yenişehir ilçesi 34. cadde ile 13’üncü caddenin kesiştiği kavşakta meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, M.K. idaresindeki özel bir hastaneye ait 33 DLH 50 plakalı hasta taşıyan ambulans ile S.Ö. yönetimindeki 33 CSP 99 plakalı otomobile çarpıştı.

Çarpışmanın etkisi ile ambulans direğe vurarak devrildi. Kazada 3’ü sağlık personeli toplam 7 kişi yaralandı. Diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralılardan ambulansta hasta olarak bulunan Hülya K.’nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



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