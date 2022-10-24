Bakanlık teklifini reddettiği iddia edilen Mehmet Şimşek’in ismi, Gaziantep'te okula verildi

24 Ekim 2022 Pazartesi, 12:44

Gaziantep milletvekilliği yapan AKP hükümetlerinde Başbakan Yardımcılığı ile Maliye ve Ekonomiden Sorumlu Devlet Bakanlığı görevlerinde bulunan Mehmet Şimşek’in ismi Gaziantep'te yapımı tamamlanan 24 derslikli ortaokula verildi.

Yapımı tamamlanan okul, bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı. Açılışa, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, okula ismi verilen Mehmet Şimşek ile protokol üyeleri katıldı. Törende konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Şimşek'e övgüler düzerek "Mehmet Şimşek bu memleketin yetiştirdiği en değerli isimlerden birisi. Kasa en güvenilir insana teslim edilir. Bu memleketin kasası Mehmet Şimşek’e teslim edilmiş. Güvenilir insan olmak çok özel bir şey. Makam bittikten sonraki durum daha özel. Bu okul, yeni Mehmet Şimşekler yetiştirmek için açıldı" dedi.

ŞİMŞEK: ZORLU SÜREÇ FIRSAT EŞİTLİĞİ VE ADİL BİR GELİR DAĞILIMI İLE ÇÖZÜLECEK

Mehmet Şimşek ise isminin yaşatılacak olmasından dolayı çok duygulandığını söyledi. Dünyada yaşanan zorlu sürecin eğitimde fırsat eşitliğinin yanında adil gelir dağılımı ile çözülebileceğini dile getiren Şimşek, şöyle konuştu:

"Bu kadim kentte birçok temel attık ve açılış yaptık. Doğrusu bugün çok duyguluyum. En önemli şey vefa. Kadim şehrimiz güzel bir okuluna benim ismimi veriyor bu benim için büyük bir gurur kaynağıdır. Eğitim de fırsat eşitliği ve ülkelerin kalkınması için toplumsal adalet ve dünyada barış ve huzur için en temel girdi diye düşünüyorum. 21'inci yüzyılın en önemli özelliği hayat boyu öğrenimdir. Bu yüzyıl artık formüllerin ezberlendiği, bilgilerin depolandığı bir dönem değil artık. Çocuklarımıza duygusal zekayı bütün yönleriyle vermeliyiz. Dünyada şu anda sıkıntılı bir dönem var. Buradan çıkış da elbette fırsat eşitliğiyle, daha adil bir gelir dağılımıyla ve daha çok empati ile olur. Ülkemiz dünyada büyük bir yarış ve rekabet içinde. Büyük ülkeler, imparatorluklar 3 sütun üzerinde yükselir diye biliyorum. Bunlardan birincisi ve en önemlisi beşeri sermayedir. Yani nüfus ve onun niteliğidir. Diğerleri altyapı ve teknolojidir. Ama her şeyin temeli eğitimdir.”

Konuşmaların ardından 700 öğrencinin eğitim göreceği 24 derslikli Mehmet Şimşek Ortaokulu’nun açılışı yapıldı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin görevden alınıp yerine eski Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in getirileceği iddia edilmişti. İktidardan kimi isimlerin bunun için Şimşek ile birden fazla görüşme yaptığı ancak Şimşek'in 'hayır' cevabını verdiği belirtilmişti.