Dikkat çeken kulis: 'Nebati'nin yerine bakanlık teklif edilen Mehmet Şimşek, teklifi reddetti'

Halk TV yazarı Can Coşkun, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin görevden alınıp Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in atanacağı iddialarına ilişkin Şimşek ile birden fazla görüşme yapıldığını dile getirdi. Öte yandan; Coşkun, görüşmelerde Şimşek'in 'Hayır' cevabını verdiğini ifade etti.

cumhuriyet.com.tr
15 Eylül 2022 Perşembe, 09:16
Dikkat çeken kulis: 'Nebati'nin yerine bakanlık teklif edilen Mehmet Şimşek, teklifi reddetti'
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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati görevden alınacağı yerine ise ekonomi yönetimi için Mehmet Şimşek'le görüldüğünü öne sürülmüştü.

Halk TV yazarı Can Coşkun, "Kulislerden: Mehmet Şimşek, Millet Masası ve erken yerel seçim" başlıklı yazısında Mehmet Şimşek ile birden fazla görüşüldüğünü ifade ederken Şimşek'in her seferinde 'hayır' cevabı verdiğini dile getirdi. 

"KABUL ETMEYECEĞİNİ BİLDİRDİ"

Coşkun, geçmişte Saray'ın bütçe kanadında yer alan ve eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Naci Ağbal'a yakın isimlerden birinin şunları söylediğini paylaştı:

"Mehmet Bey ile görüşüldü, ikna olmadı. İlk de değildi. Kendisi 'İş ilişkilerim var, yeni anlaşmalar yaptım' diyerek herhangi bir görevi kabul edemeyeceğini bildirdi."

Öte yandan bu görüşmenin üzerinden 11 gün geçtiğini ifade eden Coşkun, "Bu süreçte bir ikna veya değişim olur mu, kaynağıma göre pek olası değil" dedi.


Mehmet Şimşek Nureddin Nebati Hazine ve Maliye Bakanı

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