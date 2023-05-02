Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Destici'den provokatif sözler: 'Ben Aleviyim' diyerek milleti bölmeye çalışanlar...

Cumhur İttifakı'nın ortağı Büyük Birlik Partisi'nin lideri Mustafa Destici, sosyal medya hesabından "Alevi" başlığıyla video paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef aldı. Destici, "Ben Aleviyim' diyerek milleti bölmeye çalışanlar, 'Alevilik ayrı bir dindir.' diyenler Batı'ya, emperyalizme, Soros'a hizmet etmektedir" dedi.

AA
Yayınlanma: 02.05.2023 - 17:38
Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Destici'den provokatif sözler: 'Ben Aleviyim' diyerek milleti bölmeye çalışanlar...
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Cumhur İttifakı'nın ortaklarından Büyük Birlik Partisi'nin (BBP) genel başkanı Mustafa Destici, Ümraniye Meydanı'nda partisinin seçim çadırı önünde konuştu.

Konuşmasında Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedef alan Destici, kendisine bir televizyon programında "Kılıçdaroğlu zor bir aday mı?" diye sorulduğunu ifade ederek, "Hayır, zor bir aday değil, tehlikeli bir adaydır. Ülke için, millet için, devlet için tehlikeli. Çünkü devletin varlığını önemsemiyor, ülkenin bütünlüğünün altına dinamit koyuyor. Milletin kardeşliğini fitne fesatla yok etmeye çalışıyor. Allah'ın izniyle siz de biz de fırsat vermeyeceğiz, 14 Mayıs'ta gereken dersi vereceğiz" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun 19 Nisan 2023 tarihli "Alevi." isimli videosunu hedef alan Destici, "Bu aleni mezhepçiliktir. Biz ülkeyi, milletimizi kutuplaştıracak her şeyin bu kadar açık, pervasız dillendirilerek milletin karşı karşıya getirilmesini reddediyoruz ve doğru bulmuyoruz" dedi.

"Aleviliği, İslam içinde bir mezhebi anlayış olarak gördüklerini" belirten Destici, "Asla Alevi kardeşlerimizi İslam dairesi dışında görmüyoruz. Sadece amel konusunda bir yaşantı farklılığı olarak görüyor ve buna saygı duyuyoruz. 'Ben Aleviyim' diyerek milleti bölmeye çalışanlar, 'Alevilik ayrı bir dindir' diyenler Batı'ya, emperyalizme, Soros'a hizmet etmektedir" ifadelerini kullandı.

 


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