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Balıkesir'de DEVA ve Gelecek Partisi il başkanları istifa etti

Balıkesir’de DEVA Partisi İl Başkanı Mehmet Ergül ve eski İl Başkanı Kemal Aydemir ile Gelecek Partisi İl Başkanı Ali Ünal, il başkanlığı görevlerinden ve partilerinden istifa etti.

İHA
Yayınlanma: 22.05.2023 - 14:25
Balıkesir'de DEVA ve Gelecek Partisi il başkanları istifa etti
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Balıkesir’de DEVA Partisi İl Başkanı Mehmet Ergül, DEVA Partisi’nin kurucu İl Başkanı Kemal Aydemir ve DEVA Partisi İl Yönetim Kurulu üyesi Yasin Karani hem parti üyeliğinden hem de görevlerinde istifa ettiklerini sosyal medya hesaplarından açıkladı.

DEVA Partisi’nin Balıkesir kurucu İl Başkanı Av. Kemal Aydemir, milletvekili aday adayı olduğu için istifa etmişti.

Aydemir sosyal medyadan yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Değerli Kamuoyuna, Kurucu İl Başkanı olduğum DEVA Partisi üyeliğinden gördüğüm lüzum üzerine istifa ettiğimi saygılarımla arz ederim."

Gelecek Partisi Balıkesir İl Başkanı Ali Ünal da sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Gelecek Partisi İl Başkanlığı'ndan ve üyelikten istifa ettiğini açıkladı.

Ünal, yaptığı paylaşımda, "Kurucusu olduğum Balıkesir Gelecek Partisi İl Başkanlığı görevimde yanımda olup tüm desteğini esirgemeyen teşkilatımıza, üyelerimize ve vatandaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. İl Başkanlığından ve üyeliğimden istifa ediyorum" dedi.


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