CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 'Milletin Sesi' mitinginde konuştu: 'Hesap soracağız'

24 Temmuz 2022 Pazar, 17:54

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yurttaşları kürsüye çıkararak kendi sorunlarını dile getirmelerini sağladığı “Milletin Sesi” mitinglerini bugün Balıkesir'de sürdürdü.

Milletin Sesi mitinglerinin üçüncüsü Lozan’ın yıldönümünde Balıkesir’de saat 18.30'da Kuvâ-yi Milliye Meydanı'nda gerçekleştirildi. CHP Merkez Yönetim Kurulu üyeleri, Parti Meclisi üyeleri ve milletvekilleri, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuşmasını halkın arasında takip etti.

"ANKARA'DAKİ SAĞIRLARA..."

Kılıçdaroğlu'nun açıklamasının satır başları şöyle oldu:

"Milletin Sesi'ni dinlediniz. Bu sesi geniş kitlelere ulaştırmanın yanında Ankara'daki sağırlara da duyurmak zorundaydık. Onların da duyması lazımdı. Milletin arasında oturan, milletin halini düşünen yöneticilere ihtiyacımız var. Toplandığımız meydan sıradan bir meydan değil. Kuvâ-yi Milliye Meydanı. Kuvâ-yi Milliyeciler var burada. Lozan'ın yıldönümünü bayram ilan edeceğiz. Bu teklifi yaparken akla karayı bir daha göreceğiz. Bu teklifi TBMM Genel Kurulu'na getirirken kimlerin vatansever olduğunu hep beraber göreceğiz. O gün TBMM'nin Genel Kurulu'nu izlemenizi isteriz. Lozan'ın ne olduğunu 7 düvele anlattık. Henüz kendi ülkemizde bazı çevrelere anlatamadık. Onu da anlatacağız. Türkiye bütün mazlum milletlere örnek olan, önderlik yapan bağımsızlık savaşını veren ülkedir.

Kuvâ-yi Milliye'nin başkenti Balıkesir'e İstiklal Madalyası vermek lazım. Kimler Balıkesir'in yanında onu da göreceğiz. İki kırmızı çizgimiz var. Vatanımız ve bayrağımız. Vatanımıza ve bayrağımıza canımız feda. Kimliği, inancı ne olursa olsun vatanına ve bayrağına bağlı herkesin kucaklaşması lazım. Vatanına ve bayrağına bağlı herkesin başımızın üstünde yeri var.

"HESAP SORACAĞIZ"

Beş cente muhtaç bir Türkiye gerçeği var bugün. Türkiye kanla gözyaşıyla kuruldu. Bu gerçekten yola çıkmamız lazım. Bu ülkenin bir itibarı, bir saygınlığı var. Bütün mazlum milletlere örnek olma pozisyonu var. Devletin dini adaletse adaleti yeniden getirmek zorundayız. Hangi görüşten olursa olsun herkes hak, hukuk, adalet diyor. Bu ülkeye hakkı, hukuku, adaleti mutlaka getireceğiz. Bize inanın. Rüşvet alan büyükelçilere de hesap soracağız. Uyuşturucu baronları onlarla mücadele edeceğiz. Uyuşturucu baronları ile fotoğraf çektirenlere de hesabını soracağız. Birlikte mücadele etmek zorundayız. Bir kez daha söylüyorum bize inanın, gize güvenin, bizimle yürüyün. Hak, hukuk, adalet için bizimle yürüyün.

"EMEKLİLERE ASGARİ ÜCRET KADAR İKİ İKRAMİYE VERECEĞİZ"

Bu düzeni değiştireceğiz. Rahmetli Ecevit'in dediği gibi; "Ne ezilen, ne ezen insanca hakça bir düzen" getireceğiz. Emekliler, EYT'liler. Çözdüler, çözdüler, çözemediler, biz çözeceğiz. Meraklanmayın. İktidarımızda bayramlarda emeklilere asgari ücret kadar iki ikramiye vereceğiz. Bay Kemal olmak için bütün hayatımı verdim, Bay Kemal sıradan bir olay değil; Bay Kemal olmak için kul hakkı yemeyeceksin, adaletli olacaksın.

Gençler var aramızda, üniversiteler açılacak, sınav sonuçları çıktı. Bir yıl içinde, bu ülkede yurt sorunu kalmayacak. Bir yıl içinde bitireceğiz. 20 yılda yapamadılar. Bay Kemal olmak kolay değil, söz verdin mi yapacaksın, tuttuğunu koparacaksın. Türkiye zengin bir ülke. Acımasızca iktidar sahipleri tarafından soyulan bir ülkeyiz. Soygunu bitireceğiz. Kul hakkı yiyenden hesabını soracağız. Beş yerden maaş alma devrini bititeceğiz. Bay Kemal'in felsefesi iktidar olduğunda halka hesap vermeyi namuslu bir görev olarak kabul etmesidir.

"BİZE KATILIN"

Dünyanın en korkak adamlarıyla muhatabız. Süleyman Şah Türbesi'ni kaçırdılar. Kendi toprağımızı terk ettiler. Sözüm söz: Bir hafta içinde Süleyman Şah Türbesi'ni kendi topraklarımıza götüreceğiz. Hiçbir güç bize geri adım attıramaz. Çünkü biz Kuvâ-yi Milliye'yiz. Çünkü biz CHP'yiz. CHP avukat bürolarında değil savaş meydanlarında kurulan bir partidir.

Bu ülkede hiçbir çocuğun yatağa aç girmesini istemiyorsanız bize katılın. Beraber, birlikte mücadele edeceğiz. Biz bunları yaptığımızda göreceğiz bu ülkede huzur var, barış var. EYT'lilerin sorununun çözülmesini istiyorsanız bize katılacaksınız. Emeklilere verilen bayram ikramiyelerinin asgari ücret kadar olmasını istiyorsanız bize katılacaksınız. Genciyle yaşlısıyla beraber olacağız. Türkiye'yi ikinci yüzyılda demokrasi ile taçlandıracağız. Beraber, birlikte, dostça, kimseyi üzmeden yapacağız. Birlikte çalışarak hayata geçireğiz. Beşli çetelerin de uyuşturucu baronlarının da defterini düzeceğiz. Bunların tamamını yapacağız. Kuvâ-yi Milliye meydanında ben söz verdim, siz de söz verdiniz. Verdiğimiz sözlerinin arkasında duracağız."

"SANDIĞA GİDECEKSİNİZ"

Sandığa gideceksiniz. Hangi görüşte olursa olsun bütün vatandaşlarımıza sesleniyorum: Gitmek isteyeni de ikna edeceksiniz. Vicdanınızın sesini, yatağa aç giren çocukları, artan derin yoksulluğu düşüneceksiniz. Cumhuriyeti demokrasiyle taçlandırmaktan yana oyunuzu kullanacaksınız.

MİTİNG ÖNCESİ VEKİLLER SÖZ ALDI

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek ile CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, CHP’nin düzenlediği “Milletin Sesi Miting’i” öncesinde Balıkesir’de ANKA Haber Ajansı’nın sorularını yanıtladı.

ENGİN ÖZKOÇ: "BİRLİKTE BAŞARACAĞIZ"

CHP Grup Başkanvekili ve Sakarya Milletvekili Engin Özkoç, şunları söyledi:

“Cumhuriyeti seven bağlı olan, Lozan Antlaşması’nın aslında Türkiye’ye neler kazandırdığını bilen, kendilerinin geleceğinin Millet İttifakı’nda olduğunu gören, kendi istekleriyle alanları dolduran insanlarla mitinglerimizde kucaklaşıyoruz. Bunu biz söylemiyoruz, görüntüler kameralara yansıyor. İnsanların yüzlerindeki ifadelerde artık milletten yana olan bir iktidara susamışlık var. Bunun için biz elimizden geleni yapıyoruz. Genel Başkanımız Kılıçdaroğlu ve milletvekillerimiz durmadan çalışıyoruz, milletimizin arasındayız. Önümüzdeki haftadan sonra salı günü 125 milletvekiliyle Erzurum’a gidiyoruz. Genel Başkanımız orada olacak, biz milletimizin içinde olacağız. Daha sonra Edirne’ye, Yalova’ya, Sakarya’ya gideceğiz, insanlarla kucaklaşacağız.

"TÜRKİYE’DEN HİÇ KİMSE UMUDUNU KESMESİN"

Türkiye’den hiç kimse umudunu kesmesin. Çiftçilere, öğretmenlere, doktorlara, öğrencilere sesleniyoruz. Biz sizinle kucaklaşacağız ve bambaşka bir Türkiye’de yaşayabilme şansı var. Bunu birlikte başaracağız.

"MİLLETİMİZE ONLARIN HER İSTEDİKLERİNİ VERECEK BİR İKTİDARI İNŞA ETMEK İÇİN YÜRÜYORUZ"

Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhuriyet Halk Partisi bugüne gelene kadar muhalefetteyken de etkin muhalefet yaptılar. KYK dedik söke söke aldık, EYT dedik söke söke aldık, Aile Destekleri Sigortası dedik söke söke aldık, taşeron işçiler dedik söke söke aldık, emekliler için ikramiye dedik söke söke aldık. Artık söke söke değil, seve seve milletimize onların her istediklerini verecek bir iktidarı inşa etmek için yürüyoruz.”

GÜLİZAR BİÇER KARACA: “HERKESİN TEK ÇÖZÜM ADRESİ, CHP VE KEMAL KILIÇDAROĞLU OLMUŞ”

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Milletvekili Gülizar Biçer Karaca, şunları söyledi:

“CHP çok uzun zamandan beri Genel Başkanımızın önderliğinde ‘Milletin Sesi’ olmak adına mitingler başlattı, Mersin’den biliyorsunuz. Bugün üçüncüsünü gerçekleştireceğiz. Gerçekten üç gündür, Körfez bölgesinde çalıştım. İnsanlar, bizim hiçbir şey söylememize gerek kalmadan, ‘Biz oradayız. Biz orada sesimizi, çığlığımızı duyurmak için geleceğiz’ dediler. Tabii bugün, bu meydanda olması oldukça anlamlı. Lozan’ın yıl dönümündeyiz. Bu ülkenin tapusu, Lozan’ın yıl dönümüzdeyiz ve önümüzdeki yıl, 2023 yılında bugünü, 24 Temmuz’u Lozan Bayramı olarak kutlamanın heyecanıyla buradayız.

"HERKES GÖNLÜYLE GELİYOR"

Balıkesir’de aslında mevsim olarak tarımın, turizmin çok fazla olduğu bir mevsim. Ama insanlar o kadar bunalmış ve o kadar çare arar duruma gelmişler ki buraya gelip, Genel Başkanımızdan dertlerinin çaresini, halkın iktidarında dertlerinin çarelerini dinlemeye gelecekler. Şu sıcakta, daha dört saat var ve alan yavaş yavaş dolmaya başladı. Taşıma yok. Herkes gönlüyle geliyor. Otobüsler gönderip aldırmıyoruz. Herkes akın akın Lozan’ın yıl dönümünde Kuvayı Milliye Meydanı’nda milletin sesini dinlemek için geliyor.

"İNSANLARIMIZ ÇOK ZOR DURUMDA"

Ben Körfez bölgesinde çalıştım. Zeytincilik biliyorsunuz burada çok yaygın. Zeytinin maliyetiyle artık vatandaş o kadar zor anlar yaşamaya başlamışlar ki ‘Zeytini toplatacak yevmiye paramız yok. Sayın Genel Başkanımız bunu söylesin’ diyorlar. Yine ayrıca orman köylüleri, artık ormanlarla yan yana, hısım olarak yaşarlarken diyorlar ki ‘Biz ormana girebilmek için, ormanları koruyabilmek için arabalarımızın plakalarını 34 ya da başka plakalar, lüks arabalar almak zorunda kalacağız’ diyorlar. Vatandaş her yerde; turizmci şikayetçi. Beklenen, maalesef hayat pahalılığıyla, ekonomik buhranla gelen, beklenen turizm gerçekleşmedi. Zeytin üreticileri ciddi anlamda sorunlu. Orman köylüleri çok ciddi anlamda mağdur. Aslında Balıkesir’in her köşesinden bütün esnafın, bütün üreticinin, işçinin emekçinin tek bir feryadı var. ‘Kurtarın bizi’ diyorlar. Her yerde maalesef insanlarımız çok zor durumda. Ama şunu söylüyorlar. ‘Artık biz, saraya sesimizi duyuramıyoruz. Bizim tek umudumuz kaldı. Kılıçdaroğlu ne derse, saray onu yapıyor. Lütfen Genel Başkan’a bunu söyleyin. Bunu söylesin.’ Herkesin tek çözüm adresi, CHP ve Kemal Kılıçdaroğlu olmuş.”

AHMET AKIN: VATANDAŞIMIZIN NEZDİNDE AK PARTİ İKTİDARI SONLANMIŞTIR

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın, Kılıçdaroğlu’nun yurttaşlara umut olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:

“Bu sıcağı rağmen vatandaş akın akın miting alanına geliyor. Neden? Şu anda Türkiye’de üreten kazanamıyor. Hatta üretimi bırakın süt hayvanları mezbahada kesime gidiyor. Tarım bitmiş. Hayvancılık bitmiş. Süt üretimi çok azalmış. Tarım yapacak insan bulamayacağız. Vatandaşımız Millet İttifakı’nı kurtarıcı olarak projeleriyle, anlattıkları, umut ve güven ile iktidara taşımak için gün sayıyor. Kuvayı Milliye’nin baş şehrinden, Lozan Antlaşması’nın yıl dönümünde bütün Türkiye’ye Kuvayı Milliye ateşini yakıyoruz.

Önümüzdeki ilk seçimde iktidar olup, üretici, öğrenci, doktoru, genci, yaşlıyı, bütün milletimizi rahatlatacağız. Bütün milletimiz rahat bir nefes alacak.”

"GENEL BAŞKANIMIZ KEMAL KILIÇDAROĞLU BÜYÜK BİR ÖZLEMLE BEKLENİYOR"

Akın, Balıkesirli yurttaşların hayat pahalılığı ve enflasyondan şikayet ettiğini kaydederek, şunları belirtti:

“Esnaf sattığı malı yerine koyamıyor. Gençlerimiz Türkiye’de yaşam umudunu kaybetmiş, yurt dışına gidiyor. Biz de diyoruz ki ‘Milletin sesi Millet İttifakı genç kardeşlerimizi ülkesine davet için çalışıyor’. Hayvancı üretimini bırakmış durumda. Giderler almış başını gitmiş. Yani üretici, sanayici kendi üretimi konusunda sıkıntılar yaşıyor. En büyük sıkıntı vatandaşımız önünü göremiyor. Yani istikrar bitmiş. İstikrarın sağlanması için vatandaşın önünü görmesi gerekiyor. O da nasıl sağlanır? İstikrarlı bir yönetimle. İstikrarlı bir lider ile. O da kimdir? Milletin sesi ve Millet İttifakı’nın ta kendisidir. Vatandaşımızın beklentisi bu yönde. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Vatandaşımızın nezdinde AK Parti iktidarı sonlanmıştır. Vatandaşımız büyük çoğunlukla seçim istiyor. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim, CHP bugün itibariyle Türkiye’nin birinci partisidir. Böyle değil diyorlarsa sandığı getirsinler vatandaşımız göstersin gerçeği. Vatandaşın umudu olmuştur, şu anda Millet İttifakı vatandaşın umududur. Umudu yücelten, milletin sesi mitingleri ile sahaya taşıyan Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu büyük bir özlemle bekleniyor.

Şu anda insanlar bu sıcağa rağmen geliyor. Dışarıda on binler var. İnanılmaz derecede bir katılım var. İnşallah vatandaşımızın bu destekleri ve bu ilgisi iktidarda yerini bulacak ve rahat bir nefes alacak milletimiz.”

Akın, Kılıçdaroğlu’nun “Bize katılın” çağrısını karşılık bulduğunu kaydederek, “Umut, güven, gelecek bizde ve inşallah önümüzdeki ilk seçimde iktidar da bizde. İktidar hesap verebilen, aynı zamanda şeffaf olabilen, milleti için çalışan bir iktidarı hep birlikte inşa edeceğiz” dedi.

FİKRET ŞAHİN: AKP İKTİDARI ARTIK SİYASİ ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ DURUMDA

CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, şunları söyledi:

“Bugün, Balıkesir tarihinin en büyük mitingini hep birlikte yapacağız ve Balıkesir’de tarih yazacağız. Lozan Anlaşma’mızın 99. yıldönümünde Kuvayı Milliye’nin başkenti olan Balıkesir’de tarihinin en büyük mitingini CHP olarak bizler düzenliyoruz ve Kuvayı Milliye kadroları, bugün bu meydanda olacak. Tüm millete sesleneceğiz. Düzenleyicisi CHP olmuş olmasına rağmen, bu mitingin sahibi tüm Türkiye halkımızdır. Bizler diyoruz ki ‘CHP, Türkiye’nin birleştirici gücü ve bu meydandan Kuvayı Milliye kadroları, tüm Türkiye’ye seslenecek. Gelin katılın bize diyeceğiz.’

"İKTİDARDAN BİR BEKLENTİSİ YOK MİLLETİMİZİN"

Ülkemizin büyük bir değişime ihtiyacı var. İktidardan artık yorulmuş, iktidardan bir beklentisi yok milletimizin. Umudu artık CHP’de ve CHP’nin kadroları, Kuvayı Milliye kadroları artık Türkiye’yi yönetmeye hazır. Bunu buradan tüm Türkiye’ye sesleneceğiz ve göstereceğiz. O nedenle çok heyecanlıyız ve vatandaşlarımız da daha zaman olmasına rağmen miting alanını bir hayli doldurmuş durumdalar. Balıkesir bir tarih yazıyor ve bizler bu tarihe şahitlik ediyoruz burada.

"AKP İKTİDARI ARTIK SİYASİ ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ DURUMDA"

Vatandaşımızın artık bu iktidardan gelecek umudu yok. AKP iktidarı artık siyasi ömrünü tamamlamış durumda. Vatandaşımız, ekonomik sıkıntıyla boğuşur durumda. Biz bunu ekonomik buhran olarak nitelendiriyoruz. Vatandaş artık bunalmış. Artık geçim derdi yaşamak istemiyor. Çocuğunun geleceğiyle ilgili endişe yaşamak istemiyor. Eğitimde, sağlıkta sıkıntı yaşamak istemiyor. Hastaneden randevu alma problemi yaşamak istemiyor. Çocuklar evde yatağa aç girmesin istiyor anneler. Babaları okul harçlığı vermek istiyor. Emekliler, torunlarına bayram harçlığı vermek istiyor. İşte, bunları sesi olacağız. Annelerin, babaların, geleceğini başka ülkelerde arayan gençlerimizin sesi olacağız. Onlar burada kalmak istiyor. Kendi ülkelerine sahip olmak istiyorlar. Gençlerimizin kendi ülkelerine olan umutlarını tekrar buradan yeşerteceğiz. En önemlisi de Anadolu her zaman hoşgörünün ve sevginin beşiği olmuştur. Anadolu’da insan sevgisi ve hoşgörüyü yeniden yeşerteceğiz. Hep birlikte, herkesi kucaklıyoruz ve gelin bize katılın diyoruz.”

OĞUZ KAAN SALICI:TÜRKİYE'YE GÜÇLÜ BİR SES VERECEĞİZ

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, şunları söyledi:

“Biz Kuvayı Milliye partisiyiz. Bu mitingi düzenleyenler Kuvayı Milliyeciler. Balıkesir’in en büyük meydanı olduğu için Kuvayı Milliye Meydanı’nı tercih ettik. Kuvayı Milliye Meydanı’nda yapılıyor olması ve 24 Temmuz Lozan’ın 99’uncu yıl dönümüne denk geliyor olması ki Lozan Kurtuluş Savaşı meydanında kazanılan zaferin diplomasi açısından, diplomasi masasından tescil edilmesidir. O da ayrı bir zaferdir. Lozan’ın zafer olmadığını düşünen, Lozan’ı eleştiren ve Lozan’la ilgili sorunu olanlara mesajdır. Bugün CHP’liler buraya bütün unsurları ile sahip çıkıyorlar. Kuvayı Milliye Meydanı’ndan Türkiye’ye güçlü bir ses vereceğiz.

Hava çok sıcak. Bu mevsimde bu havanın olması anlaşılır. Şu anda Türkiye’de yeni bir sıcak hava dalgası olduğu söyleniyor. Ama vatandaşımız canlı. Taleplerini yerine getirmek için Balıkesir’in her yerinden, Balıkesir’in farklı yerlerinden kalkıp geldiler. Daha da gelecekler. CHP’nin, Milletin Sesi olarak Kılıçdaroğlu’nun sözünün çok öne geçtiği bir durum ortaya çıkacak.”

MUHARREM ERKEK: DERHAL SEÇİM

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, şunları söyledi:

“Balıkesir’de heyecan çok yüksek. Bugün Lozan’ın 99. yılı. Lozan’ı anlamak için Sevr’e bakmak yeterlidir. Sevr’i yırtıp attı Lozan ve Türkiye Cumhuriyeti’nin tapu senedi oldu. Kuvayi Milliye Meydanındayız. CHP’nin temelinde Kuvayi Milliye vardır. CHP’nin temelinde Anadolu ve Rumeli Müdafayı Hukuk vardır. Bağımsızlık vardır, özgürlük vardır. CHP olarak çok ciddi bir hukuk mücadelesi veriyoruz. Eşitlik, özgürlük, adalet, kardeşlik mücadelesi veriyoruz ve 85 milyona sesleniyoruz: ‘Bize katılın’. Bu demokrasi mücadelesinde bize katılın.

Bugün Balıkesir tarihinin en büyük, en görkemli mitingini yaşayacak. Çünkü günlerdir Balıkesir’deyiz, parti meclis üyelerimiz, milletvekillerimiz, il örgütümüz, ilçe örgütümüz vatandaş sandığı bekliyor. Vatandaş seçimi bekliyor. Çünkü güvenini ve itibarını kaybetmiş bir iktidar, saray iktidarı, Türkiye’nin hiçbir sorununu çözemez. Güven kaybı oldu, itibar kaybı oldu. Erdoğan da bu ucube sistem de iflas etti. Değişime ihtiyaç var. İlk seçimde bu değişim gerçekleşecek. Türkiye rahat bir nefes alacak. Türkiye’nin çözülemeyecek hiçbir sorunu yok ama bunun için derhal seçim.”