Barış Pehlivan canlı yayında anlattı: 'Akşener’i gözaltına alın' talimatı mı verildi?

25 Kasım 2022 Cuma, 09:27

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, Halk TV'de katıldığı programda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e bir kumpas hazırlığı yapıldığını dile getirdi.

Akşener’in altı yıl önce başlatılan bir ‘FETÖ‘ soruşturması nedeniyle gözaltına alınmak istendiğini belirten Pehlivan, bu soruşturmayı yargıda yakından bilen bazı isimlerle konuştuğunu söyledi.

"SORUŞTURMA HALA SÜRÜYOR"

Pehlivan şöyle konuştu:

“Deniyor ki Meral Akşener’i o süreçte susturmak isteyenler vardı. Acaba ihbar mektupları mı yazıldı? Ayrıca cezaevindeki bazı FETÖ’cüler, belki bazı vaatler karşılığında Akşener aleyhinde ifadeler mi verdi? 15 Temmuz sonrası Akşener MHP liderliğine oynarken darbe öncesi ‘Başbakan olacağım’ sözleriyle FETÖ’yle ilişkilendirmek mi istenildi? Devletteki bazı görevliler evrak yakma görüntüsü mü oluşturmaya çalıştı? Acaba bazı yargı mensuplarının önüne bunların hepsi yığıldı ve 'Akşener’i gözaltına alın' talimatı mı verildi? Siyasi ilerleyişini engellemek için Akşener gözaltına alınmak mı istendi?“

2016 yılında Yeniçağ yazarlarına FETÖ operasyonları düzenlendi. Acaba dediler 'buradan mı yürüyelim'? Yine karşı çıkanlar oldu. Bu da tutmadı. Birden fazla koldan Akşener’in susturulmasından bahsediyorum ve buna direnen bürokrat ve yargı mensuplarından bahsediyorum. 2016 yılında oluşturulan bu dosyanın hala kapatılmadığını hatırlatmak istiyorum. Hala açık. Hala Meral Akşener ifadeye çağırılmadı.”

POYRAZ: ROL OYNAYAN HERKESİN BAŞINA GEÇİRECEĞİM

Duyduğu bu iddiaları Akşener’in avukatlığını da yapan İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz’a sorduğunu aktaran Pehlivan, Poyraz'ın buna ilişkin “Sizin duyduklarınızdan çok daha büyük bir kumpas ve oyun var. Nasıl bir kumpas olduğunu biz biliyoruz. Uğur Poyraz olarak ben bunda rol oynayan imza atan herkesin başına bu kumpası geçirmeye yemin ettim" dediğini ifade etti.

Pehlivan, ayrıca bir yargı mensubunun söz konusu soruşturmayı ‘kaplama iş’ olarak tanımladığını, bunun ne anlama geldiğini sorduğunda da “Kaplama iş uydurulmuş operasyonlara koyduğumuz isimdir” yanıtını aldığını söyledi.