Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz hakkında serbest bırakılmaya yönelik itiraz reddedildi

Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş'ın tutuklanmasıyla sonuçlanan "Bilirkişi soruşturması" kapsamında, Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz'un adli kontrolle serbest bırakılmasına yapılan itiraz reddedildi.

Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz hakkında serbest bırakılmaya yönelik itiraz reddedildi
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ANKA
Yayınlanma: 03.02.2025 - 15:04

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın açıklamasında adı geçen bir bilirkişi ile ilgili yayınladıkları televizyon haberi nedeniyle 5 gazeteci geçen hafta gözaltına alınmıştı.

Gazetecilerden Serhan Asker ile Seda Selek savcılık ifadelerinin ardından adli kontrolle serbest bırakılırken, tutuklama istemiyle hakimliğe sevk edilen Cumhuriyet yazarı Barış Pehlivan ile Kürşad Oğuz da hakim tarafından adli kontrolle serbest bırakılmıştı.

Hakimlik, haberin gazetecilik kuralları çerçevesinde yayınlandığını belirterek sorumluluğu üstlenen Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş hakkında ise tutuklama kararı vermişti.

"ÖLÇÜLÜ VE ORANTILI"

Barış Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz'ün verdiği bilgiye göre, Savcılık, Barış Pehlivan ve Kürşad Oğuz hakkında tutuklamaya yönelik yakalama emri düzenlenmesi talebiyle mahkemeye başvurdu. İstanbul Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesi, İstanbul 5. Sulh Ceza Mahkemesi'nin kararının "ölçülü ve orantılı" olduğunu vurgulayarak talebi reddetti. 

Avukat Hüseyin Ersöz, "Barış Pehlivan hakkında uygulanan adli kontrol tedbirine de önümüzdeki günlerde bizler itiraz edeceğiz. Sadece gazetecilik faaliyetinden dolayı, gazeteciler hakkında özgürlük kısıtlayıcı tedbirler uygulanması, orantısız bir müdahaledir ve ifade hürriyetinin ihlalidir" açıklamasını yaptı. 


Etiketler: #Barış Pehlivan #Kürşad Oğuz #gazetecilik

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