AKP ve MHP’de LGBT videosu endişesi

16 Eylül 2022 Cuma

Hayır, hayır...

Kürşat Mican’ın “halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme” suçundan hapis cezası aldığını hatırlatmayacağım.

Hayır, hayır...

Kürşat Mican’ın 2015’te Zaman gazetesine destek metnine imza atmasının Büyük Birlik Partisi’ni karıştırdığını hatırlatmayacağım.

Hayır, hayır...

Kürşat Mican’ın Fethullahçılara desteği yüzünden bizzat Alperen Ocakları yöneticileri tarafından savcılığa şikâyet edilmesini hatırlatmayacağım.

Hele hele...

Kürşat Mican’ın hakkında Anadolu Ajansı’nın aktardığı haberde “15 Temmuz öncesinde mevcut hükümeti ‘eli kanlı’ olarak adlandıran Kürşat Mican, darbe sonrası FETÖ kriptocuları gibi yaptığı açıklamalarda...” diye yazdığını hiç hatırlatmayacağım.

Başka bir şey diyecek, açık kaynaklarda olmayan bir kulis bilgisi vereceğim.

Kim bu Kürşat Mican?

Yesevi Alperenler Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı.

O derneği son olarak RTÜK’ün CHP kontenjanından üyesi olan İlhan Taşcı’dan duyduk. Mican başkanlığındaki dernek, LGBT karşıtı bir miting düzenliyormuş. Meğer RTÜK başkanı da o mitingin çağrısının kamu spotu olarak televizyonlarda ve radyolarda yayımlanmasını tavsiye etmiş.

Hatta ve hatta, daha üst kurul onayı dahi olmadan yayımlatılmış bile. Yeni Şafak gazetesinin de sahibi olan Albayrak Grubu’nun televizyon kanalı TV Net, mitinge çağrı videosunu izleyicilerine göstermiş.

Gelin görün ki...

Duydum ki...

İki gün önceki RTÜK Üst Kurulu’nun toplantısında bu konu yine gündeme gelmiş. Lakin 41 saniyelik çağrı videosu, RTÜK’ün AKP’li ve MHP’li üyelerini de rahatsız etmiş. Yok yok, videonun halkı kine ve düşmanlığa sevk etmesinden çekinmemişler. Dertleri başkaymış!

Acaba, demişler...

“LGBT karşıtı mitingin bu videosu biraz LGBT’yi özendirir gibi mi olmuş?”

Kaş yapayım derken göz mü çıkarıyoruz, diye endişelenmişler!

Haliyle, AKP’li ve MHP’li üyeler tedirgin olur da harekete geçilmez mi?

Mecbur, RTÜK, Alperenler Derneği’ne “Şu videoyu biraz kırpsanız, düzeltip yeniden gönderseniz” demiş. Dernek de revizyon talebini dikkate almış, videoda görünen bazı kelimeleri bulanıklaştırıp RTÜK’e göndermiş. Öğrendim ki yeni videoda “geyiz, lezbiyeniz” gibi sözcükler görünmez olmuş.

Hoş, videonun “sakıncalı” versiyonunu yayımlayan kanallar tam olarak ne yapmış oldu, orası muamma.

Lakin kesin olan bir şey var ki, ülkeye LGBT değil devletin kurumlarındaki bu çürüme zarar veriyor.

O da benzer sicile sahip

Ah siz okurlar, neler hatırlıyorsunuz öyle!

Halkbank’a yönetici olan Bank Asya kökenlileri yazdım ya...

Devletteki benzerlerini isim isim göndermeye başladınız.

Unutmuşum, Rekabet Kurumu başkanı da yıllarını Fethullahçılara hizmete adamış.

Evet, Birol Küle’den bahsediyorum. Bakmayın kurumun sitesinde bu geçmişini sakladığına...

Kendisi 2007’ye kadar tam 11 yıl Bank Asya’da yönetici olarak çalışmış.

Anlayacağınız, devlette parayla ilgili ne kadar kurum varsa neredeyse hepsinin yöneticisinin yolu Fethullahçılarla kesişmiş!

Tarihe not olarak düşelim.