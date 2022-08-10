Erdoğan'ın cumhurbaşkanı adaylığı hakkında TBB'ye başvuru: ‘Anayasaya bağlılık herkesin görevi’

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 04:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, haziranda, cumhurbaşkanı adayı olduğunu açıklamasıyla üçüncü kez adaylık tartışması yeniden alevlendi. Liberal Demokrat Parti (LDP) Genel Başkan Yardımcısı Hasan Kulaksız, son olarak Türkiye Barolar Birliği’ne (TBB) başvurdu. Kulaksız, Erdoğan’ın aday olup olamayacağını, olabiliyorsa hangi şartların sağlanması gerektiğini sordu.

Erdoğan’ın 2014 ve 2018’de cumhurbaşkanı seçildiğini belirterek üçüncü adaylık açıklamasına hiçbir partinin ses çıkarmadığını söyleyen Kulaksız, şunları kaydetti:

“Anayasaya bağlılık tüm kişi ve kuruluşların asli görevidir. Başta 6’lı masadakiler olmak üzere neredeyse tüm siyasi partiler, ‘mağduriyet yaratmış olmayalım’ gibi anlaşılması mümkün olmayan bir nedenle anayasanın ilgili maddelerine muhalefet ediyor. Anayasal açıdan bu kabul edilemez. YSK ve AYM başvurularımıza ek olarak ülkemizin hukuk alanında en önemli kuruluşlarından biri olarak gördüğümüz TBB’den de cumhurbaşkanının üçüncü defa seçimiyle ilgili görüş talebinde bulunduk.”