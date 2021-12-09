Barış Pehlivan yazdı: Muhalefete 'operasyon' yapılabilir iddiası

09 Aralık 2021 Perşembe, 12:24

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, bugünkü yazısında, ekonomik kriz ve yönetimdeki sorunlar nedeniyle güç kaybeden AKP hükümetinin, iktidarı elinden bırakmamak adına izleyeceği yolların neler olabileceğini değerlendirdi.

Eski bir istihbarat çalışanı, bir emniyet müdürü, bir yargı mensubu ve dokuz yıl boyunca AKP'nin kurmay kadrosunda yer almış bir siyasetçi ile yaptığı telefon görüşmelerini aktaran Pehlivan, bu kaynaklardan aldığı bilgilere dayanarak, Türkiye'yi bekleyen olası senaryoları değerlendirdi.

"KURGULARLA KARŞILAŞACAĞIZ"

Pehlivan, görüştüğü eski istihbaratçının, "Mağdur edildiklerine ve hedef olduklarına dair kurgularla karşılaşacağız. Son bombalı suikast iddiası buna bir örnek. Emirle yapılan ve maalesef üst makamlarına yaranmaya hevesli insanların kullanıldığı operasyonlar görebiliriz. Buradaki ‘yaranma’ duygusu, yapılan kurgudaki özensizliği de beraberinde getirecektir. Böylece iddia edilenin gerçek olmadığı kolayca ortaya çıkacaktır" dediğini belirtti.

MUHALEFETE YÖNELİK 'OPERASYON' İDDİASI

Pehlivan'ın, "Türkiye’nin en bilinen eski emniyet müdürlerinden biri" olarak belirttiği kaynak ise şunları söyledi:

"HDP ve PKK konularının kaşınabileceğini düşünüyorum. HDP’yi daha da şeytanlaştırıp ona destek veren muhalefet partilerini sıkıştırmak isteyecekler. Yargı üzerinden ‘örgüt’, ‘casusluk’, ‘gizli bilgi’ tutuklamalarını bol miktarda kullanmalarını bekliyorum. Muhalefet partilerinin belediyelerine de ‘yolsuzluk’ operasyonları hazırlığı var, bana kalırsa. Bu yolla muhalefeti sarsmayı amaçlayacaklar. Ama hani hep dile getirilen ‘büyük bir suikastı’ beklemiyorum. Bunun toplumda karşılığının olmayacağını, kimsenin başarı hanesine yazılmayacağını biliyorlardır.”

AYRILMAK İSTEYENLERE TEHDİT

Pehlivan'a konuşan eski bir AKP yöneticisi ise, AKP'den ayrılmak isteyenlerin, haklarındaki dosyalarla durdurulmaya çalışıldığını öne sürdü. Eski AKP'li yöneticinin sözlerinin devamı şöyle:

"Kendi kadrolarında olup ayrılmayı isteyenleri ise haklarındaki dosyalarla durdurmaya çalışacaklar. Bu fişleme yoluyla korkutarak içerideki çatlakların büyümesini engellemeyi planlıyorlar. Ve tüm bunlar yaşanırken, yani demokrasi ile hukuk rafa kaldırılırken çağdaş dünya ile de bağların zayıflamasını arzuluyorlar. Böylece AİHM gibi denetim mekanizmalarını devre dışı bırakacaklar.”

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