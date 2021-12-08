AKP'li Aydemir: Amerikan büyükelçisiyle bizim muhalefet liderleri oturup ne görüşürler?
AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in ABD'nin Ankara Büyükelçisi'yle bir ayda dört defa görüştüğünü öne sürerek, "Amerikan büyükelçisiyle bizim muhalefet liderleri oturup ne görüşürler? Ben merak ediyorum şahsen" dedi.
AKP Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, muhalefet partilerinin bazı ülkelerin büyükelçileriyle yaptığı görüşmeleri hedef aldı.
Meclis'te yapılan bütçe görüşmelerinde muhalefetin "terörize bir zemin" oluşturduğunu savunan Aydemir, "Terörü yerle yeksan etmişiz, buna dönük bir tahammülsüzlük var. İçişleri Bakanlığı bizim şeref varakalarımızdan bir sayfadır. Buna tahammül edemiyorlar. Bununla birlikte Meclis Genel Kurul zeminini maalesef çekilmez hale getiriyorlar. AK Parti hükümeti, bakanlıklar marifetiyle ülke halkına hizmetlerini sürdürürken tüm dünya Türkiye'yi gıpta ile takip ediyor." şeklinde konuştu.
"OTURUP NE GÖRÜŞÜRLER?"
Aydemir, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ziyaretinde çeşitli anlaşmalar imzalandığını, muhalefetin bundan dolayı karalar bağladığını söyledi.
İmzalanan anlaşmalarla Türkiye'nin çok daha özel bir zemine yerleştiğini, ufkunun açıldığını öne süren Aydemir, daha sonra şunları kaydetti:
"Böyle olunca da muhalefetin iktisadi açıdan beklediği o yıkım, çöküntü olmayacak. Bundan dolayı mutazarrır halleri var. Milletimiz müreffeh halde yaşasın, muhalefet varsın beter olsun. ABD büyükelçisiyle neredeyse haftada bir toplantı yapar hale geldiler. İYİ Parti Genel Başkanı Amerika büyükelçisiyle bir ayda dört defa görüşme yapmış. Amerikan büyükelçisiyle bizim muhalefet liderleri oturup ne görüşürler? Ben merak ediyorum şahsen. Milletimiz bunu o şaşmaz zihin terazisine koyuyor, Allah'ın izniyle seçim zemininde de gereken dersi verecek. Şimdiden biz bunları görüyoruz."
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