Barış Pehlivan yazdı: Soylu’dan 'Haddini bildiririm' telefonu

Gazetemiz yazarı Barış Pehlivan, "Arka Bahçe" adlı köşesinde "Soylu rahatsız olmuştu" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Pehlivan bugünkü yazısında, İçişleri Bakanlığı'nın İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne terör iddiasıyla teftiş başlatması üzerine geçmişteki bir soruşturmayı hatırlattı.

Bir dönem Tokat Savcısı Erdoğan Bayrakdar'ın FETÖ’nün mülki idare yapılanmasına dair soruşturma yürüttüğünü ve Bakan Soylu’dan “Haddini bildiririm” telefonu aldığını anlattı.

Pehlivan'ın yazısının ilgili bölümü şöyle:

İçişleri Bakanlığı’nın İBB’ye dair açıklamasında şu suçlama da yer aldı:

"İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne Din Âlimleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (DİAYDER) referansıyla PKK terör örgütü irtibatlı ve iltisaklı kişilerin yerleştirildiğine yönelik iddianame var.”

Keza, Süleyman Soylu da bu soruşturmaya atıf yaparak ekledi:

“Bir incelemeden rahatsız olmaya gerek yok. Devlette böyle biri çıkınca biz rahatsız oluyor muyuz?”

Bakan Soylu’nun sorusuna yanıt vereyim: Evet, iddia o ki rahatsız oluyorsunuz!

Zira “referans” ve “terör” kelimesi bana başka bir olayı da hatırlatıyor. Yazayım…

Bir zamanlar, Tokat Başsavcısı Erdoğan Bayrakdar FETÖ’nün mülki idare yapılanmasına dair çok ciddi bir soruşturmayı yürütüyordu. Gün geldi, FETÖ şüphelisi kaymakamların referansını İçişleri Bakanlığı’na sordu.

İşte ne zaman ki bunu yaptı, Başsavcı Bayrakdar, Bakan Soylu’dan “Haddini bildiririm” telefonu aldı.

Sonrası ise malum... Başsavcı Bayrakdar jet hızıyla Yargıtay’a sürüldü. Soruşturmanın seyri değişti. Süleyman Soylu’nun rahatsızlığı kelle almıştı.