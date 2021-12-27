'İhanet etmişimdir' demişti: Süleyman Soylu'yu kim soruşturacak?

27 Aralık 2021 Pazartesi, 14:39

İçişleri Bakanlığı, terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin işe alındığı iddiası nedeniyle dün akşam saatlerinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) hakkında özel teftiş başlattığını duyurdu.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul'da düzenlenen danışma meclisi toplantısında İBB'nin terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin de bulunduğu 45 bin kişiyi aldığını iddia etmişti. Erdoğan'ın açıklamaları sonrasında İçişleri Bakanlığı'nın harekete geçmesi dikkat çekti.

Konuyla ilgili Cumhuriyet'e konuşan Ergenekon kumpasının mağdur avukatlarından Serkan Günel, İBB'ye yapılan teftişin hukuki boyutu için "Teftiş süreci İçişleri Bakanlığı'nın yetkisindedir. Bu kurumu Anayasa ve diğer mevzuata uygun olarak her belediyeye karşı her zaman elbette yürütebilir. Mevcut durumda personel alım süreçleri mevzuata uygun olarak yürütüldüğü noktada İBB için olumsuz bir sonuç çıkmayacağını düşünüyorum. Ancak en büyük endişem masumiyet karinesinin ülkemizde bir kez daha çiğnenmesi olacaktır" ifadelerini kullandı.

Ayrıca eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan da konuyla ilgili "Kamu kurum ve kuruluşları işe alımda kanun ve yönetmeliğe uygun hareket etmek zorundadır. Hukuk dışına çıkmamış olanların teftiş ve denetlemeden çekinmesine gerek yok. Teftiş raporları sonuçlanmadan yorum yapmak doğru olmaz, teftiş raporunu etkileyebilecek söz ve eylemlerden de kaçınmak gerekir. Kamu kurumları arasında birbirini suçlayıcı, kavga eder bir görüntü oluşması devlet geleneğimiz açısından son derece üzüntü vericidir" açıklamasında bulundu.

"İHANET ETMİŞİMDİR" DİYEN BAKAN

Öte yandan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün İBB'ye yapılan teftiş ile ilgili “Siz, FETÖ'cü olduğu için ihraç edilen bir kişiyi kendi şirketinize alır mısınız" açıklamasında bulundu.

Süleyman Soylu'nun "FETÖ'cüyü şirketinize alır mısınız" sözleri ise aylar önceki FETÖ operasyonlarını akıllara getirdi.

Soylu, 18 Temmuz 2020'de CNN Türk canlı yayınına telefonla bağlanmıştı. Öfkesini gizlemeyen Soylu, yine bugünkü açıklamasına benzer bir şekilde “Bir tek FETÖ’cüyü göreve getirmişsem, bir tek FETÖ’cü göreve geldiyse ve bu söylenmiyorsa bu, ülkemize ihanettir. Ben getirmişsem ben ihanet ediyorumdur" demişti.

Ancak Soylu'nun, “Bir tek FETÖ’cüyü göreve getirmişsem ihanet ediyorum" sözlerinden birkaç ay sonra 100’e yakın kaymakam ve vali yardımcısının FETÖ’den görevden alındığı ortaya çıkmıştı. Dikkat çekici olan ayrıntı ise görevden alınan isimler arasında Soylu’nun İçişleri Bakanlığı döneminde atananların olmasıydı.

İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA DA TEFTİŞ BAŞLATACAK MI?

2020'deki vali ve kaymakam operasyonlarından bir yıl sonra bir operasyon daha düzenlendi. Operasyon sonucunda 53 mülki idare amirinin "FETÖ ile bağlantıları olduğu" gerekçesiyle devletle ilişiği kesildi.

Ve yine FETÖ iltisakı sebebiyle ilişiği kesilen 53 mülki idare amirinin "Bir tek FETÖ’cüyü göreve getirmişsem ihanet ediyorum" diyen Soylu döneminde atandığı ortaya çıktı.

Soylu, "Bir tek FETÖ’cüyü göreve getirmişsem ihanet ediyorum" diyor ve aradan geçen bir senede “Siz, FETÖ'cü olduğu için ihraç edilen bir kişiyi kendi şirketinize alır mısınız" diye soruyordu.



