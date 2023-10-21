Barış Pehlivan'ın tahliyesine ret... Avukat Hüseyin Ersöz: Önümüzde iki seçenek var

Yayınlanma: 21.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 21.10.2023 - 03:00

Maltepe Açık Cezaevi’nde tutuklu bulunan gazetemizin yazarı Barış Pehlivan’ın tutukluluğuna itiraz talebi reddedildi. Pehlivan’ın avukatı Hüseyin Ersöz kararı sosyal medya üzerinde duyururken Pehlivan’ın 2024 Mart ayına kadar tutuklu kalacağını söyledi.

Cumhuriyet hukuki sürece ilişkin avukat Ersöz ile konuştu. Ersöz, “Pehlivan’ın özgürlüğüne kavuşması yönünde sadece önümüzde iki seçenek kaldı. İlk olarak bu karara karşı kanun yolu başvurusu yapacağız ve sürecin hızlı bir şekilde işlemesi için çaba sarf edeceğiz” dedi.

Ersöz diğer yolu ise şu şekilde anlattı:

“Barış Pehlivan hakkındaki denetimli serbestlik tedbirlerinin kaldırılmasına neden olan Yargıtay üyesinin yaptığı şikâyet üzerine devam etmekte olan dava var. ‘Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçlamasıyla açılan bu davanın kasım ayındaki duruşmasında eğer Pehlivan’ın beraatine karar verilirse böyle bir durumda yine Barış Pehlivan hakkında yeniden denetimli serbestlik kararı verilmesi ve bu noktada özgürlüğüne kavuşması söz konusu olabilecek. Ancak nereden bakarsanız bakın bu sürecin sonlanmasının en az bir iki ay daha süreceğini ve Barış Pehlivan’ın bu 1-2 aylık süreyi yine Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu’nda geçireceğini tahmin ediyoruz.”