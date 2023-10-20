Barış Pehlivan'ın tahliye talebine ret!

Yayınlanma: 20.10.2023 - 09:41

Güncelleme: 20.10.2023 - 09:43

Maltepe Açık Cezaevi’nde tutuklu bulunan yazarımız Gazeteci Barış Pehlivan'ın denetimli serbestliğin önü açık olmasına rağmen tutukluluğu devam ediyor.

Pehlivan adına, İnfaz Hakimliği kararına yapılan itiraz reddedildi. Avukat Hüseyin Ersöz, ret kararını sosyal medya hesabından paylaştı.

"HUKUKEN BİR ENGEL OLMAMASINA KARŞIN.."

Ersöz paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Gazeteci Barış Pehlivan adına İnfaz Hakimliği Kararına yaptığımız itiraz Silivri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından reddedildi.

Temmuz ayında yürürlüğe giren “yeni infaz düzenlemesi” ile hakkında Denetimli Serbestlik Kararı verilmesinin önünde hukuken bir engel olmamasına karşın, Gazeteci Barış Pehlivan, Maltepe Açık Cezaevi’nde tutulmaya devam ediliyor.

Bu Karara karşı da Kanun Yararına Bozma ve AYM Bireysel Başvuru süreçlerini başlatacağız ancak Denetimli Serbestlik Kararının Kaldırılmasına gerekçe gösterilen davanın Kasım ayındaki duruşmasında, Beraat Kararı çıkmaz ise Barış Pehlivan 2024 yılı Mart ayına kadar cezaevinde kalmaya devam edecek."